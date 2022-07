Dramma in vacanza, Matilde travolta da un’auto muore sotto gli occhi del marito

Tragedia a San Felice Circeo, nel comune di Terracina: una donna di 55 anni, Matilde Masini, è morta a seguito di un incidente stradale. A quanto si apprende la donna sarebbe stata travolta all’incrocio con via del Pigneto mentre stava facendo jogging insieme al marito. Alla scena hanno assistito alcune persone presenti, che hanno dato l’allarme e chiamato il Numero Unico delle emergenze 112, chiedendo l’intervento urgente di un’ambulanza per una persona investita.



Un urto violentissimo, devastante per la 55enne che ha riportato ferite gravissime, la signora è morto sotto gli occhi del marito con il quale era in vacanza in un residence che si trova poco distante dal luogo dell’incidente. L’uomo aveva accompagnato la moglie a fare la corsa mattutina, ma lui si trovava in sella a una bici che è stata appena sfiorata dall’auto.





San Felice Circeo, per Matilde Masini non c’è stato nulla da fare



Una tragedia nella tragedia, l’uomo – che è un medico – ha soccorso immediatamente sua moglie ormai in fin di vita e l’ha vista morire sotto i suoi occhi. Sul posto, a poca distanza dal luogo in cui si è verificato il sinistro è atterrato l’elisoccorso. I paramedici hanno provato a rianimarla a lungo per poterla stabilizzare e disporre il trasporto in volo verso la Capitale, ma ogni tentativo di salvarle la vita si è purtroppo rivelato vano. (Leggi anche Bimbo di 2 anni muore travolto dall’auto del papà: il fratellino avrebbe inserito la marcia)



Sono in corso le verifiche per determinare eventuali responsabilità a carico di chi era alla guida della vettura, una donna di trentaquattro anni. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati sui social. GSBRun – Gruppo Sportivo Bancari Romani, scrive: “Matilde ci ha lasciati. Non ci sono parole per descrivere il dolore che proviamo nell’apprendere che una di Noi, mentre faceva quello che più amava fare, abbia perso la vita. Un allenamento della mattina come quello che tanti di noi siamo abituati a fare”.



“Una donna dolce, generosa, sempre disponibile e pronta ad un sorriso, ad un gesto garbato. Una donna che amava tantissimo la corsa e che era vicina al nostro Gruppo collaborando alle gare ed aiutando sempre quando ce ne era bisogno. Ci mancherai tanto Matilde. Un abbraccio e condoglianze alla famiglia per la perdita di una donna di una gentilezza e bontà rare. Vi terremo aggiornati sulle esequie”.

