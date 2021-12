Aveva 50 anni, un malore all’improvviso se lo è portato via. Lascia la moglie e i tre figli. La notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenta una città intera: infatti era molto conosciuto per il suo impegno sociale e politico, prima con il Coge, il comitato dei genitori, poi nell’ambito della lista “Per Matelica”, tanto da essere stato consigliere comunale e componente della Fondazione Enrico Mattei. La città di Matelica piange la scomparsa di Marco Ferracuti, molto conosciuto in città.

Probabilmente il malore è stato dovuto ad una emorragia celebrale. Era stato consigliere di maggioranza della giunta guidata dall’ex sindaco Alessandro Del Priori, anche se non era stato rieletto il suo impegno politico e sociale era continuo nel gruppo consiliare “Per Matelica”, tanto che qualche giorno fa su Facebook annunciava una mozione sui costi delle mense scolastiche in città da discutere nel prossimo consiglio comunale

Come si legge su Cronachemaceratesi.it, Marco Ferracuti lascia la moglie Sara e i tre figli Lorenzo, Elena e Achille. Era apprezzato per le sue iniziative in favore della città e il suo pallino era la scuola. Infatti aveva fatto parte del comitato genitori per la gestione delle mense e si era candidato come componente del consiglio di istituto. Era un programmatore web e grafico e lavorava nel settore dei servizi avanzati web marketing e imprese. Era anche stato il presidente del comitato centro storico di Matelica e aveva fatto parte dell’associazione Nuova Matelica.





A ricordare Maro Ferracuti anche l’ex Sindaco Alessandro Delpriori: “Era cominciata così, Marco. Te lo ricordi? Su quel palco ad iniziare un’avventura che è diventata un’amicizia e che è continuata fino ad oggi. Fino a ieri, fino a stanotte. Eri la nostra forza in questi mesi, lo sappiamo bene. Grazie, non c’è da dire altro. Un bacio a Sara, Lorenzo, Elena e Achille”.

Decine di messaggi di cordoglio sono apparsi sui social. A salutarlo sono anche gli amici del Comitato Quartiere San Rocco Matelica, che vogliono ricordare Ferracuti a bordo della sua moto. “Il Presidente Andrea Tortolini e tutti i componenti del Comitato Quartiere San Rocco – scrivono su Facebook mentre pubblicano l’immagine del 50enne – si uniscono al dolore della famiglia, per la prematura scomparsa del caro Marco Ferracuti e porgono le più sentite condoglianze”.