I master di Eni per formare i giovani professionisti dell’energia

In un contesto in rapido cambiamento, la formazione diventa un elemento strategico per affrontare le sfide del presente e costruire le soluzioni del futuro. Per questo, Eni investe da anni nella formazione di giovani talenti attraverso master e programmi altamente specializzati, pensati per accompagnare i neolaureati in un percorso di crescita personale e professionale all’interno del settore energetico.

Con uno sguardo rivolto all’innovazione, alle fonti alternative e alla transizione energetica, Eni offre un accesso privilegiato al mondo del lavoro, con programmi didattici internazionali, trasversali e fortemente connessi con le esigenze reali dell’industria.

Master MEDEA: immaginare e costruire il futuro dell’energia





Nata nel 1957, la Scuola Mattei è il primo esempio di formazione post-universitaria in Italia, e continua a essere un punto di riferimento per chi vuole costruire il proprio futuro nel settore dell’energia e dell’ambiente.

Con il Master MEDEA, la Scuola offre dieci mesi di formazione intensiva in un ambiente internazionale e all’avanguardia, a contatto con docenti universitari, esperti Eni e colleghi da tutto il mondo. Il percorso è pensato per laureati in Economia o Ingegneria con voto non inferiore a 105/110, o equivalente qualificazione accademica all’estero, e prevede l’assegnazione di borse di studio.

Il termine per la presentazione della domanda è il 15 maggio 2025 per i candidati italiani e il 30 aprile 2025 per i candidati internazionali.

Scopri tutti i dettagli del Master MEDEA

Next-Gen Nuclear Power: conoscere le energie alternative e le nuove tecnologie

In collaborazione con il Politecnico di Torino, il Master Next-Gen Nuclear Power: Fusion and Advanced Reactors offre un percorso formativo di dodici mesi dedicato a uno dei temi più strategici per il futuro dell’energia: l’energia da fusione.

Il programma approfondisce le tecnologie legate alla fusione e alla fissione, la progettazione e la gestione delle centrali, la sicurezza, i materiali avanzati e il design dei reattori. Un’occasione per entrare in un settore in forte espansione, dove Eni è pioniera nello sviluppo di soluzioni innovative per il confinamento magnetico.

Il bando mira alla ricerca di 15 apprendisti che abbiano conseguito, entro il 25 giugno 2025, una Laurea Magistrale con voto uguale o superiore a 100/110, o equivalente titolo estero, in: Fisica, Ingegneria Aerospaziale e Astronautica, Ingegneria Biomedica, Ingegneria Chimica, Ingegneria dell’Automazione, Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Energetica e Nucleare, Ingegneria Informatica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria dei Materiali.

Iscrizioni aperte a partire da maggio fino al 25 giugno 2025.

Il corso inizierà il 29 settembre 2025.

Eni Engineering Academy: lavorare in EniProgetti

EniProgetti è la società di ingegneria del gruppo Eni che progetta soluzioni per un’energia più efficiente, sicura e sostenibile. Dalla valorizzazione delle fonti convenzionali alla produzione da rinnovabili, fino alle tecnologie d’avanguardia come la fusione, guida ogni fase dei progetti energetici.

In collaborazione con Eni Corporate University, questo percorso, ampio e trasversale, affronta temi legati alla progettazione di impianti onshore, offshore, convenzionali upstream, tecnologie rinnovabili e innovative. Un’occasione per consolidare competenze tecniche e comportamentali e inserirsi, fin da subito, in un contesto dinamico e internazionale.

Ai partecipanti sarà proposto un contratto a tempo indeterminato, con inserimento nelle aree di ingegneria delle sedi di EniProgetti in Italia (San Donato Milanese, Roma, Vibo Valentia).

Il master si rivolge a neolaureati o con esperienza inferiore ai tre anni che abbiano conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria.

Le iscrizioni sono aperte per tutto il mese di aprile.

Scopri tutti i dettagli su Eni Engineering Academy

Giovedì 17 aprile alle ore 17:00 si terrà un webinar di presentazione del programma: registrati gratuitamente al Webinar