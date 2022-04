Nuove regole anti-Covid in arrivo. Gli ultimi dati, relativi al 27 aprile 2022, parlano di 87940 nuovi casi e 186 vittime in un solo giorno. Contagi dovuti anche al week end di Pasqua. Tuttavia proprio nei giorni scorsi sono diminuiti notevolmente i test eseguiti, dunque il calo è dovuto anche a questo. In ogni caso si attendevano novità riguardo a Green Pass e obbligo di indossare le mascherine al chiuso.

Il governo guidato da Mario Draghi ha deciso. L’obbligo di utilizzare le mascherine è stato prorogato almeno fino a fine maggio. Dunque non c’è nessun via libera come si era ipotizzato in un primo momento. I dispositivi di sicurezza dovranno essere usati in luoghi al chiuso considerati “ad alto rischio di contagio”. Intanto dal primo maggio, va detto, il green pass non sarà più richiesto per nessuna attività. Ad eccezione delle visite in ospedale.





Obbligo di mascherine per tutto il mese di maggio: ecco dove

Il governo ha deciso di prorogare per tutto il mese di maggio l’obbligo di indossare le mascherine. Ecco in quali luoghi sarà necessario utilizzare i dispositivi: cinema, teatro, ospedali e mezzi di trasporto (navi, treni, aerei, pullman, ecc…). L’ordinanza è valida fino a fine maggio, ma esiste la possibilità che venga prorogata fino al 15 giugno. In quel giorno infatti scadrà l’obbligo vaccinale.

Intanto dal primo maggio le mascherine non sono più necessarie nei bar, ristoranti, negozi, palestre e altre attività. Nel frattempo, come scrive Fanpage: “Per prorogare l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso si procederà con un’ordinanza ponte del ministro della Salute, che sarà valida fino all’approvazione di un emendamento ad hoc al decreto Covid dello scorso 24 marzo. Il dl al momento è fermo in commissione alla Camera e deve essere convertito entro un mese. Il Consiglio dei ministri previsto per oggi, tra l’altro, è stato rimandato a lunedì, con un nuovo decreto Energia all’ordine del giorno”.

L’obbligo delle mascherine è stato prorogato anche nelle aule scolastiche: gli studenti dai 6 anni in su dovranno continuare a indossarle fino al termine delle lezioni. Obbligo di mascherina anche negli uffici e in azienda, stesse regole sia per pubblici che per privati. Addio alle mascherine nei luoghi all’aperto dove ancora vigeva l’obbligo come stadi e arene cinematografiche.

