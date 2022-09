Martina è scomparsa. La ragazza, 14 anni di Roma, ha fatto sparire le sue tracce da 4 giorni. Abita nella zona della Magliana e i genitori sono preoccupatissimi. “Ritrovatela, basta che sia viva, voglio solo sapere questo”, queste sono le parole della madre al programma Chi l’ha visto che chiede al pubblico di aiutarla a trovare sua figlia. La giovane è alta 1.60. Come dicevamo, viveva con la famiglia in zona “Magliana” e venerdì sera era uscita a mangiare qualcosa con la famiglia.

“Papà mi dai dei soldi devo uscire, starò in giro”, racconta il padre di Martina al programma della Sciarelli. “Gli ho dato 30 euro – continua – chiedendole se le bastavano ed ha detto di sì. Verso le 11.30 sono rientrato a casa e mia moglie mi ha detto che la ragazza non era tornata”. A questo punto il padre continua spiegando di aver chiesto anche ai fratellini se Martina fosse con loro ma niente, la ragazza non si trova.





Martina è scomparsa: l’appello disperato dei genitori

Tra l’altro, fanno sapere i genitori, non era neanche rientrata nel camper. “Siamo andati a cercarla di notte ma niente, la mattina dopo siamo andati a fare la denuncia”, chiude secco il padre. Nessuno sa dove sia: Martina non ha il cellulare, nè altro che possa farla rintracciare. “Vi preghiamo di darci una mano – chiede disperata la madre – per riportarla a casa tra i fratelli, per darci una speranza che sia viva”.

Martina è nata il 10 aprile del 2008, ha quattordici anni. Ha capelli castani e occhi marroni. L’ultima volta in cui è stata vista aveva i capelli legati, indossava una gonna a strisce bianche e nere, maglietta marca Adidas e scarpe sportive. “Chiunque veda nostra figlia o una ragazza che corrisponda alla sua descrizione è pregato di contattarci immediatamente – dicono i genitori – Il nostro numero è 3669364909 oppure chiamate le forze dell’ordine al Numero Unico delle Emergenze 112″.

"Aiutateci a ritrovare nostra figlia, ha solo 14 anni": Appello dei genitori di Martina, che il 9 settembre è andata a fare acquisti e non è più tornata a casa a Roma, zona #Magliana. Non ha un cellulare, qualcuno l'ha incontrata?#chilhavisto→https://t.co/ZuwPQZHyyF pic.twitter.com/k62bTlPag6 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) September 14, 2022

Da quanto si apprende ancora non risultano segnalazioni di avvistamenti. Da attenzionare la periferia Est di Roma, dove la giovane abita insieme alla sua famiglia, ma non solo. L’ipotesi è che possa essersi spostata altrove usando i mezzi pubblici e che si trovi a casa di qualche amica.

