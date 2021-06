Martina Catorrio aveva solo 24 anni e ora non c’è più. A Trecate, il paese in cui viveva, un’intera comunità è in lutto per la scomparsa della giovane studentessa al quarto anno della facoltà di Medicina. La 24enne era anche volontaria della Croce rossa di Trecate. Martina Catorrio è morta all’ospedale Maggiore di Novara. “Si trovava ricoverata nella struttura sanitaria novarese dalla fine di gennaio – spiega, commosso, il papà Antonino -“.

“Da almeno tre anni Martina stava bene, anche se in precedenza aveva sofferto e superato delle complicazioni a livello oncologico”. Racconta ancora il padre di Martina Catorrio: “L’impegno nel volontariato lo portava avanti con lo stesso entusiasmo con cui frequentava la facoltà di Medicina, all’università del Piemonte orientale. Le mancava solo un anno alla laurea”.

Messaggi di cordoglio e vicinanza sono giunti alla famiglia dai colleghi di studio della facoltà di Medicina e dai volontari della Croce rossa: “Siamo vicini alla famiglia Catorrio, per la perdita dell’unica figlia”. Il funerale verrà celebrato mercoledì 9 giugno – alle 14,30, nella chiesa parrocchiale di Trecate. Martina Catorrio lascia mamma Loredana, papà Antonino e la nonna paterna Adriana.





“Con le lacrime agli occhi e il cuore gonfio di dolore esprimo la mia tristezza e sofferenza – scrive il presidente della Croce Rossa di Trecate Mauro De Giuli -. Non ci sono parole adatte per commentare una simile drammatica notizia. Martina Catorrio era una persona meravigliosa, solare,buona,simpatica. Da noi tutti amata per queste sue caratteristiche.

In questi lunghi mesi le siamo sempre stati accanto con il pensiero, con affetto e con la speranza di poterla riavere con noi. Il suo sogno era di laurearsi in medicina e metteva impegno e passione nello studio. Sono certo che le mie parole siano condivise da tutti i volontari del nostro Comitato che hanno condiviso con lei tante emozioni. Un abbraccio a te e ai tuoi cari, cara Martina con infinito affetto”.