Marta Fascina e Luigi Berlusconi, cosa è successo allo stadio. La donna, come abbiamo raccontato qui, era presente al primo “Trofeo Silvio Berlusconi”, vinto ai rigori dal Milan sul Monza. Si tratta del primo evento in memoria del compianto ex primo ministro italiano e vicino a lei erano presenti anche i figli del Cavaliere. Allo stadio Brianteo c’erano quasi tutti, di certo i più importanti eredi della famiglia milanese. Dopo quel triste 12 giugno, Marta Fascina non si era più fatta vedere in pubblico: questa di fatto è la sua prima uscita pubblica dopo il funerale e la vicenda dell’eredità.

La donna, sugli spalti, si è trovata vicina a Pier Silvio che secondo alcuni starebbe pensando di scendere in campo come il padre. I due, quando si sono visti, si sono abbracciati caldamente e questo gesto è bastato per far terminare tutti quei brutti rumor riguardo una loro maretta. Di fianco a loro c’era anche un altro figlio di Silvio, Luigi Berlusconi: si tratta dell’ultimogenito avuto nel matrimonio con Veronica Lario.





Marta Fascina e Luigi Berlusconi, cosa è successo allo stadio

E anche tra loro due se né è detta la qualunque. Si è parlato di forte illazioni e di veleni, soprattutto per il fatto che il Cavaliere nella scrittura (in cui indicava un lascito di 100 milioni per la Fascina) avesse “dimenticato” il nome di Luigi. In molti si sono spiegati la faccenda con la richiesta del figlio che tecnicamente potrebbe essere esentato dall’auto-“tassarsi”.

Qualcuno però ha scritto che quell’assenza nel testamento era dovuto al fatto che proprio il giovane avesse richiesto di non far comparire la Fascina nel testo. Una teoria, c’è da specificarlo quasi in maiuscolo, sempre smentita dalla famiglia. Ora però, grazie a questa splendida immagine dal campo del Monza, sembra chiaro che le cose tra Marta Fascina e i figli di Silvio Berlusconi stiano andando per la direzione giusta, qualora qualcuno avesse dubitato.

Seduti vicini infatti, hanno lanciato un gesto chiaro per spegnere ogni forma di polemica. La donna si è presentata allo stadio con un abito blu e della scarpe bianche. È salita sul palco a centro campo ed è stata sempre presente fino al termine dell’evento.

