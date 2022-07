Sulla Marmolada proseguono le ricerche nella zona interessata dal distacco del seracco. Una decina gli escursionisti hanno perso la vita domenica 3 luglio. Nella mattinata di venerdì 8 luglio si è alzato in volo l’elicottero che ha portato in quota gli operatori per ispezionare la parte più bassa del distaccamento dove le condizioni di sicurezza sono maggiori.

Come scrive Repubblica, sono stati ritrovati altri resti umani da parte dei soccorritori. L’analisi del Dna, su cui lavorano i carabinieri del Ris di Parma, potrà dare risposte sugli ultimi reperti recuperati. Sono 14 i soccorritori che stanno lavorando e vengono coadiuvati da due cani della Guardia di finanza poi si continuerà a ispezionare la zona con i droni, più sicuri quando le temperature sul ghiaccio aumentano.





Marmolada resti umani ritrovati dai soccorritori

Nella giornata di giovedì 7 luglio è stata recuperata la decima vittima della slavina. Le vittime identificate sono sei, come riporta Repubblica. Si tratta di tre veneti (Filippo Bari, Paolo Dani e Tommaso Carollo), una donna trentina (Liliana Bertoldi) e due turisti della Repubblica Ceca (Pavel Dana e Martin Ouda) mentre cinque restano le persone reclamate.

Nel frattempo la prossima settimana – secondo quanto scrive Repubblica – la procura di Trento, che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per disastro colposo relativo alla tragedia della Marmolada, conferirà le consulenze tecniche di natura idraulica, geologica e glaciologica. Dalle perizie scientifiche gli inquirenti attendono una risposta sul ruolo avuto nel distacco dalla stagnazione della massa d’acqua presente da giorni sotto il ghiacciaio della Marmolada. La procura, intanto, ha acquisito le immagini video del disastro e iniziato ad ascoltare i testimoni.

“Domani tutta la valle sarà in lutto. Ci sarà un minuto di silenzio, la sospensione di tutte le attività lavorative per un momento comune di raccoglimento e la messa di suffragio concelebrata dagli arcivescovi di Trento e Vicenza”. Lo dice il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard. Per tutta la giornata i comuni di Canazei, Moena, San Giovanni di Fassa, Mazzin, Soraga e Campitello di Fassa avranno le bandiere a mezz’asta.

