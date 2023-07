Marito e moglie morti uno a pochi minuti dall’altra. Una tragedia davvero tristissima quella di cui si è avuta notizia nella mattinata di oggi, venerdì 14 luglio, nelle Marche, precisamente ad Osimo in provincia di Ancona. Quello che si evince dalle prime informazioni che stanno arrivando è che due anziani signori hanno perso la vita con ogni probabilità ieri.

L’uomo, di 80 anni, è stato ritrovato nel bagno al primo piano della propria casa. Come riportato dal Resto del Carlino: “Stando al medico legale e all’ispezione cadaverica svolta stamattina, si tratterebbe di morte naturale. Una prima ricostruzione fa pensare che l’uomo sia caduto in bagno battendo la testa e la moglie, resasi conto, avrebbe tentato di soccorrerlo e per scendere velocemente al piano di sotto dovrebbe essere caduta lungo le scale”.

Marito e moglie morti a pochi minuti l’uno dall’altra

I due signori avevano entrambi problemi di salute da tempo, ma nessuno poteva immaginare quello che è avvenuto con ogni probabilità ieri, giovedì 13, in via Manzoni. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di San Sabino. I pompieri sono dovuti intervenire per scardinare una porta-finestra per poter accedere nell’abitazione. Quando sono entrati hanno trovato una scena terribile.

Sul pavimento del bagno del primo piano giaceva il corpo dell’ottantenne. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine e in base ai rilievi scientifici sulla scena il marito si sarebbe accasciato a terra, ma prima di farlo sarebbe riuscito a chiamare la moglie. Questa è andata a soccorrerlo ma sarebbe caduta sulle scale che conducono al primo piano.

Come evidenziato da CentroPagina “si tratterebbe di morte naturale“, infatti medico legale e ispezione cadaverica non hanno rilevato elementi tale da richiedere ulteriori approfondimenti. Il fatto è avvenuto nella piccola frazione di San Biagio, dove la piccola comunità, in una zona rurale e agricola, è tutta rannicchiata attorno alla Chiesa parrocchiale dedicata a San Biagio Martire e in queste ore addolorata. I funerali si svolgeranno a breve.

