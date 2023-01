Marito e moglie morti a distanza di sei giorni. Dramma ad Ancona e adesso due comunità sono in lutto per quanto avvenuto nel giro di pochi giorni. Mario Rossetti è morto il 28 dicembre scorso all’età di 74 anni. L’uomo era di Ostra Vetere, provincia di Ancona, ma viveva con la moglie a Cesano, provincia di Roma.

Mario era molto conosciuto nella zona. Aveva lavorato per un’impresa edile e faceva parte della Pro Loco. Era inoltre un membro di confraternite e altre realtà associative. Amava collezionare immagini d’epoca e aveva così raccolto numerose cartoline e foto di Ostra Vetere risalenti al XIX e al XX secolo. Perfino il Sistema Museale della Provincia aveva notato questa preziosa collezione e l’aveva inclusa nel progetto “La memoria dei luoghi”.

Maria Grazia muore sei giorni dopo il marito

Anche Maria Grazia Boccolini, moglie di Mario Rossetti, era molto conosciuta nella propria comunità. Per uno strano scherzo del destino, o forse semplicemente per amore, la 63enne è deceduta martedì 3 gennaio, a soli sei giorni dalla morte del marito.

Maria Grazia Boccolini lavorava come bibliotecaria della scuola media Mercantini ed aveva pubblicato diversi libri di racconti e poesie. Era inoltre socia dell’associazione “Gli amici della foce del fiume Cesano”. Oggi molti di loro saranno in chiesa per darle l’ultimo saluto. Maria Grazia aveva inoltre partecipato alla prima edizione di “Poesie nel silenzio” e aveva ricevuto numerosi riconoscimenti per le sue opere.

I funerali di Maria Grazia sono previsti per oggi, giovedì 5 gennaio, presso la chiesa di Cesano. Numerosi i messaggi rivolti alla donna come questo: “Addio cara amica Maria Grazia Boccolini!!! Amante dell’ambiente, della natura e della poesia. La poesia era il tuo essere, Poesia nel Silenzio sempre nel tuo cuore!”.

