Terribile quanto avvenuto a Vinovo, in provincia di Torino. Nella località, nota al grande pubblico per ospitare lo Juventus Training Center, centro sportivo della società bianconera, un uomo di 84 anni ha ucciso con un colpo di pistola la moglie coetanea. Questo, almeno, è quanto emerge dalle prime ricostruzioni. Un caso di omicidio e successivo suicidio per la coppia di anziani in provincia di Torino.

I due vivevano in una sorta di villaggio nella periferia di Vinovo, in una zona residenziale con case basse come riporta l’Ansa. Claudio Coli Cantone, questo il nome dell’uomo, avrebbe sparato alla moglie Vera Maria Icardi uccidendola con un colpo di pistola. Poco dopo si sarebbe tolto la vita suicidandosi allo stesso modo, con un colpo di pistola. A trovare i cadaveri è stata la figlia che abita al piano di sotto della villetta di famiglia.

Cosa è successo nella villetta di famiglia: il macabro ritrovamento

La figlia della coppia ha udito gli spari ed è accorsa e quello che ha visto è stata una scena agghiacciante. I due corpi senza vita dei genitori stesi sul letto. Secondo una delle prime ipotesi Claudio avrebbe sorpreso la moglie a letto sparandole con una vecchia pistola arrugginita dell’Ottocento. Il movente sarebbe la malattia, così spiega FanPage: “Da tempo la donna soffriva di demenza senile e aveva bisogno di assistenza continua“.

Purtroppo “anche il marito aveva scoperto da poco di essere gravemente malato e temeva probabilmente di non essere più in grado di assistere Vera“. Naturalmente si tratta di ipotesi da verificare. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Vinovo e Moncalieri. La casa dell’omicidio-suicidio si trova a Vinovo (TO) in via Tigli.

Claudio Coli Cantone era originario di Torino, mentre la moglie Vera Maria Icardi era nata a Costigliole d’Asti. Per capire cosa sia successo sono all’opera gli specialisti della Scientifica che, una volta fatti i rilievi del caso, confermeranno o meno quella che al momento appare come l’ipotesi più probabile.

