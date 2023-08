Un dolore impossibile da descrivere a parole ha sconvolto la famiglia di due coniugi, che se ne sono andati per sempre insieme. Addolorata anche un’intera comunità per la terribile fine di Vittorio Biancaniello e Lucia Marino, morti mentre si stavano recando ad una festa. Dovevano trascorrere una serata bellissima, invece il destino è stato non benevolo con loro e sono deceduti quasi nello stesso momento. Lui è spirato subito, lei mentre stava per raggiungere l’ospedale.

Vittorio Biancaniello e Lucia Marino sono quindi morti a 84 e 78 anni a Sant’Angelo dei Lombardi, nell’avellinese. I sanitari del 118, dopo aver constatato l’addio dell’uomo, hanno tentato in tutti i modi di salvare almeno la moglie. Ma gli sforzi si sono rivelati vani e alla fine entrambi hanno perso la vita. La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli inquirenti, ma si è trattato comunque di un bruttissimo incidente.

Vittorio Biancaniello e Lucia Marino morti quasi insieme: erano marito e moglie

I due coniugi si sono spenti nel comune in provincia di Avellino, mentre erano intenzionati ad andare alla Festa della Trebbiatura. Hanno iniziato a camminare in strada, quando erano le ore 23.30 dell’11 agosto, quando improvvisamente un’automobile li ha centrati in pieno. Il conducente è un giovane di 29 anni, che stava andando a lavorare nell’area industriale Morra De Sanctis. Dopo l’accaduto, si sono recati sul luogo del sinistro i carabinieri per avviare le indagini. Marito e moglie erano originario del paese irpino di Nusco.

La signora Lucia Marino è morta, prima di arrivare all’ospedale Gabriele Criscuoli di Sant’Angelo dei Lombardi. Lasciano quattro figli, ora devastati dal lutto. L’84enne Vittorio Biancaniello aveva lavorato fino alla pensione come barbiere, mentre la moglie era casalinga. Da valutare adesso la posizione del guidatore della Fiat Panda, che comunque si è fermato per aiutare la coppia dopo averla investita. Commovente il ricordo del sindaco di Nusco, Antonio Iuliano.

Il sindaco del comune di Nusco ha dichiarato: “Siamo distrutti. La nostra comunità si stringe intorno ai familiari. Ogni casa, ogni famiglia vive personalmente questo dolore straziante. Vittorio e Lucia erano due nuscani, due amici di tutti. Siamo addolorati. Per il giorno dei funerali ci sarà il lutto cittadino“.