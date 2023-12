Una storia di grande amore ha purtroppo avuto il suo epilogo più triste. Marito e moglie, Mario e Valeria, sono morti a poche ore di distanza dopo una vita trascorsa sempre insieme. Basti pensare che quando si erano conosciuti lei era ancora minorenne, essendo 17enne, mentre lui aveva 21 anni. Se ne sono andati per sempre quasi in contemporanea, visto che erano inseparabili.

Una vicenda struggente quella di questa coppia di coniugi, infatti marito e moglie di nome appunto Mario e Valeria sono morti a poche ore di distanza, precisamente 20. La prima a perdere la vita è stata la donna, che è deceduta alle ore 17.30 del 15 dicembre. Era ricoverata in ospedale per un peggioramento delle sue condizioni di salute e non ce l’ha fatta a riprendersi.

Marito e moglie, Mario e Valeria, morti a 20 ore di distanza

Un dolore immane per la loro famiglia, costretta a dire addio ad entrambi praticamente in simultanea. Marito e moglie, Mario Meini di 88 anni e Valeria Nardi di 85, sono morti dopo quasi 68 anni di nozze. Avrebbero festeggiato questo anniversario di matrimonio il 31 dicembre, ma non hanno fatto in tempo a raggiungere questo traguardo. Lui è spirato il 16 dicembre alle 13.20 dopo aver combattuto con problematiche di salute. A riferire questi dettagli è stato il sito de Il Tirreno.

Come rivelato sempre da Il Tirreno, Mario Meini era stato un contadino e poi lavoratore in una segheria di marmo, mentre Valeria Nardi era casalinga e aveva sempre accudito la loro figlia Fiorella. La figlia aveva preferito non dire al papà che la mamma era già morta, ma poi anche lui è passato a miglior vita poco dopo. Inoltre, è stata presa la decisione di seppellirli assieme. Entrambi erano toscani, nativi di Carrara.

I funerali sono stati celebrati insieme nella giornata del 18 dicembre all’interno della chiesa di San Pietro ad Avenza, situata nella provincia di Massa-Carrara. Tutti li ricordano con grande affetto.