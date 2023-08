Meteo Italia, come sarà il cielo di Ferragosto? Condizioni instabili e sparse per la maggior parte delle regioni italiane. Il sole ha deciso di nascondersi dietro ai nuvoloni carichi di pioggia. La prima settimana del mese di agosto ha fatto il suo esordio portando con sè anche temporali e grandine, oltre al drastico calo delle temperature a cui tutti hanno assistito. Ma la situazione potrebbe andare incontro a un miglioramento nei prossimi giorni? E soprattutto il Ferragosto 2023 sarà baciato dal sole? Queste le domande a cui il colonnello Mario Giuliacci ha provato a rispondere.

Le previsioni meteo di Mario Giuliacci in vista del Ferragosto: cosa prevede l’esperto

Stando alle previsioni dell’esperto, però, la seconda decade del mese di agosto 2023 potrebbe essere decisamente diversa. Infatti dall’11 agosto gli italiani potrebbero prepararsi a una seconda ondata di caldo intenso. Le parole del colonnello Giuliacci sono dunque rassicuranti: “Se fino al 10 agosto ci sarà un meteo piuttosto movimentato, per l’arrivo di almeno 3 perturbazioni che porteranno temporali e rovesci, soprattutto al Centro Nord, a Ferragosto ci sarà bel tempo ovunque complice il ritorno dell’anticiclone africano, anche se l’ondata di calore non sarà intensa come quelle che abbiamo avuto a luglio”.

Il meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it ha dunque previsto che “un primo periodo, che durerà almeno fino al 10, sarà piuttosto movimentato con l’arrivo di tre perturbazioni, mentre intorno a Ferragosto le temperature risaliranno e ci sarà bel tempo ovunque”. Ad alternarsi nello specifico tre fasi temporalesche: “La prima, che è in atto adesso, durerà fino al 2 agosto e porterà rovesci e temporali sulle Alpi Centro Orientali, Piemonte, Liguria, Alpi venete e isolati temporali anche su Abruzzo, Molise, Gargano e Campania”.

E ancora: “Tra il 3 e il 5 arriverà la seconda perturbazione che sarà un po’ più intensa” dunque “una terza perturbazione arriverà tra l’8 e il 9 agosto e colpirà in particolare le Alpi Centro Orientali, Triveneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Poi, non si intravedono più perturbazioni almeno fino a tutto Ferragosto, quando tornerà ad insistere l’anticiclone africano”. Ma cosa accadrà a Ferragosto? “A partire da lunedì 10 agosto le temperature risaliranno perché tra il 12 e il 15 comparirà di nuovo l’ anticiclone africano che interesserà il Centro Sud ma senza alcuna ondata di calore intensa, al massimo il termometro raggiungerà i 35 gradi. A cavallo di Ferragosto, dunque, il tempo sarà bello e moderatamente caldo”.