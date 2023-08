Estate 2023, la verità di Mario Giuliacci sulle previsioni meteo. Nelle ultime settimane gli italiani hanno cominciato a capirci ben poco. Le ondate di caldo di inizio stagione saranno un ricordo lontano? Gli italiani dovranno prepararsi a vivere nuovamente le alte temperature di cui si vocifera negli ultimi giorni? A porre chiarezza in merito alla questione è stato il colonnello Mario Giuliacci che si è dunque reso protagonista di un video che spiegherebbe la situazione.

L’avvertimento di Mario Giuliacci sul meteo in Italia. Stando alle ultime notizie messe in circolo in rete, sembra che dopo il drastico calo delle temperature, gli italiani dovranno prepararsi a vivere un’altra ondata di calore che potrebbe recare picchi massimi di 40 gradi che farebbe del mese di agosto il più caldo di sempre.

L’avvertimento di Mario Giuliacci sul meteo in Italia: “Dove sono i 40 gradi?”

Ma il colonnello Mario Giuliacci non poteva che spiegare a tutti come stanno realmente le cose e intervenendo in prima persona ha affermato nel video pubblicato su You Tube: “Ritorniamo sull’argomento ondata di caldo in arrivo perché leggiamo oggi sui media che le temperature massime dovrebbero raggiungere i 40 gradi”, sono le parole di esordio del colonnello che poi esclama: “bufala, una notizia falsa diffusa dai soliti siti“.

Stando alle parole di Mario Giuliacci, dunque, nessun allarmismo a riguardo, dovuto all’influenza dell’anticiclone nordafricano che, secondo l’esperto, “non sospingerà sull’Italia aria sahariana come nella precedente ondata di calore”. Le temperatare dunque non dovrebbero raggiungere picchi di calore insopportabile com’è accaduto a inizio estate. Piuttosto sarà in arrivo l’aria subtropicale atlantica.

Nessun dubbio per Mario Giuliacci dunque: “Quindi non credete ai 40 gradi farlocchi”, sottolinea ancora l’esperto che poi puntualizza cosa ci si attenderà nei prossimi giorni. Caldo nei giorni compresi tra il 12 agosto e il 21 agosto, con un picco che a partire dal 18 agosto interesserà anche i 3 giorni successivi. E le temperature massime arriveranno a toccare comunque i 36 gradi. “Dove sono i 40?”, è la domanda di Mario Giuliacci apparso decisamente spazientito dai catastrofisti.