Clamorosi sviluppi nel caso di Marina Castangia, la sessantenne originaria di Cabras, in provincia di Oristano, scomparsa nel nulla da Mogorella i primi di maggio. La procura aveva interrogato e indagato il compagno Antonio Demelas, 69 anni, che però aveva negato ogni tipo di coinvolgimento.

“Ha risposto a lungo alle domande degli inquirenti ribadendo la sua estraneità nella scomparsa della compagna – aveva spiegato la sua avvocata, Monica Masia – Il mio assistito ha manifestato la massima disponibilità nei confronti degli inquirenti, rispondendo con serenità a tutti gli interrogativi che gli venivano posti”. Del caso di Marina aveva parlato anche la trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?”.

Da quando la donna ha fatto perdere le proprie tracce i carabinieri hanno tentato di ricostruire gli spostamenti della donna anche alla luce delle dichiarazioni rilasciate da Demelas alla trasmissione condotta da Federica Sciarelli. Antonio Demelas aveva raccontato di aver visto per l’ultima volta la compagna il 7 maggio scorso.





Marina era tornata a casa a prendere degli effetti personali, lasciando però i suoi tre cellulari e l’auto parcheggiata all’esterno. Il colpo di scena è arrivato il 2 luglio, quando una donna si è recata dai carabinieri riferendo di aver visto la donna in una farmacia. Gli inquirenti hanno verificato che quel giorno sono stati acquistati farmaci che abitualmente usa Marina Castangia e la procura ha lanciato un appello a farmacisti e medici per capire se qualcuno abbia venduto quei farmaci.

“La testimone era in coda davanti alla farmacia – precisa all’Ansa il procuratore della Repubblica di Oristano Domenico Ezio Basso – l’ha vista prima di entrare e quando è uscita non c’era più”. Il Procuratore di Oristano, come raccontano oggi i giornali locali, si appella al senso di responsabilità di chi potrebbe sapere qualcosa, come un medico o una guardia medica che potrebbe aver prescritto medicinali alla donna che a oggi risulta ancora scomparsa.