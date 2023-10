“Oggi era il suo compleanno”. Marika, una vita spezzata a soli 22 anni. Morta insieme al fidanzato Pierpaolo

Un’altra tragedia sulle strade italiane. Stavolta a perdere la vita sono stati due giovani fidanzati, Marika Capacchione e Pierpaolo De Martino. Lei avrebbe compiuto 22 anni proprio oggi, martedì 10 ottobre. Lui aveva 26 anni. L’incidente fatale ad entrambi è avvenuto questa mattina intorno alle 11 in via delle Industrie a Belizzi, provincia di Salerno.

Pierpaolo stava guidando la sua moto quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo. Ha sbandato e colpito con violenza un paio di automobili. Lui e la fidanzata sono stati sbalzati dal sellino cadendo a terra e sbattendo sull’asfalto con forza. Sul posto sono giunti i mezzi del 118, il personale medico ha soccorso entrambi trasportando Pierpaolo all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Qui il ragazzo è arrivato in condizioni critiche ed è morto poco dopo. La ragazza, invece, è morta sul colpo.

Una comunità sotto choc, il cordoglio del sindaco

Non sono ancora chiare le cause né la dinamica dell’incidente. Quel che è certo è che le ferite riportate da entrambi dopo la caduta sono state fatali. Saranno i carabinieri a cercare di capire cosa sia successo con esattezza. A quanto pare nell’incidente sono state coinvolte altre tre macchine, ma non ci sarebbero altri feriti.

Il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe ha espresso tutto il suo cordoglio: “Sono profondamente addolorato e affranto dal dolore. Non è possibile morire a 22 anni per un tragico incidente stradale. Marika compiva oggi gli anni per il suo compleanno. Con il suo giovane amico Pierpaolo, anche lui molto grave, stamattina si sono scontrati con la proprio moto con tre auto che percorrevano la strada Provinciale ex s.s.164 per Montecorvino Rovella. Non ci sono parole per questa tragedia. Sono vicino al dolore e alle preoccupazioni delle famiglie di questi giovani ragazzi”.

Anche Martino D’Onofrio, primo cittadino di Montecorvino Rovella, di cui era orginario Pierpaolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Non ci sono parole per esprimere il dolore per l’immane tragedia avvenuta stamattina a Bellizzi nella quale hanno perso la vita Pierpaolo e Marika. Perdere la vita nel pieno degli anni e, nel caso di Marika, il giorno del proprio compleanno, non si può accettare. Sono con il cuore vicino alle famiglie a cui va il mio abbraccio e quello di tutta la comunità di Montecorvino Rovella”.

