Un altro drammatico incidente. E un’altra giovane vita che si spegne. Marika Buttò, 29 anni appena, è morta a causa delle ferite riportate dopo essere finita fuori strada. La macchina sulla quale viaggiava la ragazza ha sbandato e ha sfondato il guardrail. Oltre quello non c’era null’altro che il vuoto. Così Marika ha fatto un volo di diversi metri e l’impatto col suolo è stato terrificante. Al momento gli investigatori non scartano alcuna ipotesi. Troppo presto per comprendere la dinamica.

Il sinistro è avvenuto, infatti, nella notte tra mercoledì 2 giugno e giovedì 3 giugno su una strada che collega il centro di Patti, in provincia di Messina, e l’autostrada. Marika stava tornando dal lavoro che svolgeva in un noto locale di Patti Marina. Per motivi ancora da accertare la donna ha perso il controllo del mezzo e ha distrutto le protezioni ai bordi della carreggiata. Dalle prime informazioni sembra che Marika Buttò stesse viaggiando in direzione Palermo-Messina.

Sul luogo dell’incidente sono giunti la polizia stradale del comandante Fiasconaro e i mezzi del soccorso del 118. Marika Buttò ha perso la vita all’interno della sua Lancia Y proprio quando si trovava all’altezza di un bivio in zona Moeri. A causare la perdita di controllo della macchina potrebbe essere stato un malore o un colpo di sonno. Quando sono arrivati sul posto gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che costatare il decesso della 29enne.





Un’intera comunità ora piange quest’angelo troppo presto richiamato in cielo. Marika Buttò era molto conosciuta a Patti, centro di poco più di 12mila anime nella Città Metropolitana di Messina. Il destino ha voluto che proprio quando la ragazza ha perso i sensi, stando all’ipotesi più probabile, si trovasse in prossimità di un viadotto. Troppo gravi le sue condizioni per i soccorritori il cui intervento non è servito a salvarle la vita.

Come si vede nella foto di “Repubblica edizione di Palermo” l’automobile in cui Marika Buttò ha trovato la morte è stata recuperata con una gru. Impossibile salvare questa ragazza che, dopo aver perso il controllo del mezzo, ha fatto un volo di oltre una decina di metri.

Adesso sono in tante le persone distrutte e incredule per il dolore che le stanno inviando messaggi come “Dolce Marika riposa in pace”, “Addio dolce angelo, non ci sono parole. Condoglianze alla famiglia, vi siamo vicini nel vostro dolore”, “Tristezza infinita, come si può morire così a soli 29 anni?”.