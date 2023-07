“È morta davanti al fidanzato”. Vola dalla moto e finisce nell’altra corsia: Mariella, 28 anni, investita da un camion

Tragedia sulla strada, Mariella muore a soli 28 anni. La giovane, originaria di Roma, aveva deciso di trascorrere il pomeriggio in compagnia del fidanzato. I due stavano viaggiando in sella alla moto lungo la Flaminia per fare rientro a casa dopo una gita, ma purtroppo sono andati incontro al dramma. Lungo il tragitto è avvenuto il violento impatto con una Fiat Panda con a bordo una coppia di coniugi 60enni. Purtroppo per la ragazza nessuna speranza: il cuore di Mariella ha smesso di battere.

Mariella Carrino muore a 28 anni. Con la giovane anche il fidanzato Dario Gilberto Celestini, di 42 anni, alla guida della moto. Una giornata di svago e di relax per i due, poi il tragico scontro contro il mezzo. L’impatto tra la moto e l’auto è stato talmente violento da fare sbalzare i due sull’asfalto. Purtroppo Mariella Carrino si è ritrovata all’improvviso nella corsia di marcia dove poi è stata travolta da un autotreno.

Mariella Carrino muore a 28 anni, ricoverato d’urgenza il fidanzato Dario

Purtroppo evitare il corpo di Mariella per il conducente dell’autotreno è stato impossibile. Mariella muore sul colpo, rimasta incastrata sotto il mezzo pesante. Immediato l’arrivo dei soccorsi ma per la giovane ogni speranza era ormai persa. Il fidanzato della vittima, Dario, originario di Civitavecchia ma residente a Roma, è stato trasportato in codice rosso presso la struttura ospedaliera. Il 42enne resta sotto osservazione dei medici.

Il 42enne, come riportato su Civonline, ha riportato diverse fratture ed escoriazioni in varie parti del corpo ed è stato trasferito in l’elisoccorso dell’Ares 118 al policlinico Gemelli di Roma. L’uomo non sembra essere comunque in pericolo di vita. Sul posto, diversi mezzi di soccorso, oltre a tre pattuglie dei carabinieri e due autombulanze.

“Ti meriti un amore che ti voglia spettinata con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto, e i demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te e che senta che i suoi abbracci sono perfetti per la tua pelle” . Frida è riuscita a dire tutto quello che stasera le parole non sono riuscite a darmi. Ti amo come si può amare una poesia“, recita il post sul profilo Facebook di Dario dedicato alla fidanzata.