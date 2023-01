Tragedia durante la retromarcia, la moglie muore sotto i suoi occhi. La vicenda è accaduta in contrada San Giovanni Li Greci. La coppia di coniugi di Caccamo si trovava a bordo della propria auto, una Fiat Panda. Maria Massa, 71 anni, sarebbe scesa dal mezzo per dare indicazioni al marito sulla manovra da effettuare. Poi purtroppo è avvenuto il dramma.

Maria Massa muore a 71 anni durante la retromarcia. Il marito della vittima, 79 anni, stava effettuando la manovra quando avrebbe travolta e uccisa. Sul posto sono prontamente giunti i soccorsi nella speranza di trarre in salvo la vita della donna, ma purtroppo per Maria era già troppo tardi. Il marito della vittima rischia di essere accusato di omicidio colposo.

Leggi anche: Auto contro il passaggio a livello, la tragica notizia dopo la morte dei tre giovani amici





Maria Massa muore a 71 anni: il marito rischia di essere accusato di omicidio colposo

Sul luogo del dramma, oltre ai soccorsi anche i carabinieri che hanno da subito provveduto ad effettuare i rilievi del caso avviando così le indagini tese a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che ha improvvisamente strappato via per sempre la vita di Maria. Come riporta PalermoToday, il corpo di Maria ormai privo di vita è stato trasportato all’obitorio del cimitero per poi essere ulteriormente trasferito all’istituto di medicina legale del Policlinico, mentre il mezzo resta sotto sequestro.

Adesso l’uomo sarà processato per omicidio colposo. Nello specifico, le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Termini Imerese. Quanto accaduto a Caccamo, riporta alla mente altri casi analoghi, come quello della morte della piccola Lina, 3 anni, travolta dall’auto guidata dalla madre. La bambina ha riconosciuto il rumore del mezzo della madre ed è dunque corsa verso di lei, ma la donna non l’ha vista arrivare e l’ha investita con il suo Suv mentre era intenta ad effettuare un parcheggio. Lina è caduta per terra ed ha sbattuto in modo violento sull’asfalto.

O ancora, la drammatica vicenda avvenuta a Favignana, quando un bimbo di appena due anni. Libero Parisi, è stato accidentalmente travolto e ucciso dal nonno di 75 anni. L’uomo alla guida del furgoncino avrebbe effettuato una manovra di retromarcia in cortile non accorgendosi della presenza del nipotino. Il cuore del piccolo Libero ha smesso di battere circa un’ora dopo il trasporto in ospedale.