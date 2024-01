Tragedia in famiglia, coppia di coniugi viene a mancare a distanza di poco tempo. Un vero e proprio dramma quello che sta vivendo la giovane laureanda Clementina, rimasta orfana di padre e di madre senza alcun preavviso. La ragazza avrebbe dovuto festeggiare insieme ai genitori la laurea il 17 gennaio in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche all’Università “La Sapienza” di Roma.

Maria Giovanna muore a 59 anni in seguito a un malore, poco dopo muore anche il marito. La donna era insegnante all’Istituto Alberghiero “Angelo Celletti” di Formia, il marito Carmelo Martinoli, 64 anni, era in pensione. Maria Giovanna, non appena rientrata a casa da lavoro, ha accusato un malore. Nonostante l’intervento dei medici non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi hanno fatto di tutto per rianimare la donna ma ogni tentativo è stato vano. Poco dopo aver dichiarato deceduta la donna, è stata data la conferma anche alla famiglia. Non appena il coniuge ha appreso del decesso della moglie, non c’è stato nulla da fare. Il marito, già affetto da problemi cardiaci, è stato colpito da infarto.

“Una terribile coincidenza”, il sindaco Gerardo Stefanelli ha così parlato in merito al drammatico episodio. La figlia Clementina di 26 anni sta affrontando un dolore immenso proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto discutere la tesi di laurea. A vivere il drammatico lutto anche il figlio di 24 anni.

Tutta la comunità di Scauri si è stretta attorno alle famiglie Martinoli e Lioniello: “Una tragedia che ci lascia frastornati, una coincidenza terribile che incide un segno di enorme tristezza in tutta la comunità di Minturno. Ci stringiamo intorno al dolore del nostro dipendente Vincenzo Lioniello, dei suoi familiari e degli amici”, sono state le parole del primo cittadino.