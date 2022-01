Maria Chiara, 47 anni, trovata morta nella sua villa. La terribile scoperta della colf

Una tragedia immensa ha sconvolto un’intera comunità. L’imprenditrice Maria Chiara Gavioli è deceduta nelle scorse ore. A fare la terribile scoperta la sua colf, che l’ha rinvenuta morta all’interno della sua villa. La donna, che aveva 47 anni, ha lasciato nel dolore più forte i suoi due figli. Una notizia che ha ovviamente lasciato tutti senza parole, visto che è giunta inaspettatamente. L’allarme è stato lanciato alle ore 14 di giovedì 20 gennaio. Sulla vicenda stanno adesso portando avanti le indagini i carabinieri.

I militari dovranno dunque fare luce su quanto successo a Maria Chiara Gavioli, anche perché finora non sono trapelate notizie in merito alle cause della sua dipartita. Resta dunque ignoto il motivo della sua morte. Lei era finita agli onori della cronaca alcuni anni fa, quando era stata iscritta nel registro degli indagati per il fallimento dell’azienda del fratello Stefano, ‘Enerambiente’. L’impresa era dedita allo smaltimento dei rifiuti nella città di Napoli e lei era stata accusata insieme ad altre persone di aver agito in maniera illecita.

Il cadavere di Maria Chiara Gavioli è dunque stato rinvenuto nella sua residenza di Mogliano Veneto, un paese in provincia di Treviso. Tornando un attimo all’azienda ‘Enerambiente’, si era ipotizzata la possibilità che ci fossero state alcune operazioni non consentite che avevano portato al crac a causa di un debito di 106 milioni di euro. Alcune somme di denaro molto grandi sarebbero anche state usate per alcune spese di natura personale, altro comportamento che non sarebbe stato lecito.





Secondo quanto è fin qui emerso, sul luogo del ritrovamento del corpo di Maria Chiara Gavioli si sarebbe recato anche il medico legale per cercare di comprendere cosa fosse successo. Stando ad una prima ipotesi, è plausibile che la 47enne sia morta in seguito ad un malore improvviso. Infatti, non sarebbero stati trovati elementi che possano fare riferimento ad altre piste investigative. Inoltre, è emerso che l’imprenditrice, molto nota nel trevigiano, combattesse da tempo con alcune problematiche di salute.

Nelle scorse ore un’altra tragedia si è verificata invece a Bosnasco, provincia di Pavia. Durante un funerale l’ex sindaco di Volpara, Roberto Cavanna, è scivolato e è finito nella botola per la bara. L’impatto è stato così violento che, tragicamente, per il 77enne non c’è stato scampo. La cerimonia funebre si stava svolgendo e Roberto stava partecipando all’ultimo saluto di una sua parente, quando è successo l’impensabile.