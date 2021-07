“Davanti al giudice”. Denise Pipitone, il colpo di scena sulla ex pm Maria Angioni. Cosa sta succedendo

Si torna a parlare ancora una volta del caso sulla scomparsa di Denise Pipitone, la bimba sparita da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004. Ora, da quello che è emerso, l’ex pm Maria Angioni è finita a processo per falsa testimonianza. La procura di Marsala ha disposto il giudizio immediato per la magistrata accusata di false dichiarazioni al pubblico ministero sull’indagine sulla scomparsa di Denise Pipitone.

Ma cosa è successo nel dettaglio? Lo scorso 3 maggio l’ex pm fu Maria Angioni ascoltata come “persona informata dei fatti” dalla Procura di Marsala sula caso della scomparsa di Denise Pipitone, ma alcune delle sue dichiarazioni non trovarono riscontro negli atti dell’inchiesta e per questo motivo il 4 giugno venne emesso l’avviso di garanzia nei suoi confronti, notificato il 18 giugno, con invito a comparire di nuovo a Marsala in veste di indagata.

A questo punto Maria Angioni attraverso il suo account Facebook rispedì al mittente le accuse “Se ritrattassi e, abiurando, dichiarassi che quanto ho detto al Pm non è vero, il procedimento penale a mio carico si chiuderebbe subito, ma io voglio il processo: è una cosa che devo, a me e a tante altre persone che hanno diritto a giustizia e verità”.





Accompagnata dal suo legale, l’avvocato Stefano Pellegrino, Maria Angioni ha spiegato che si trattava semplicemente di qualche imprecisione nel ricordo di vicende comunque avvenute quasi 17 anni anni fa. “Si cercherà, attraverso una compiuta verifica del processo madre su Denise – ha dichiarato il legale”.

E ancora: “ Vogliamo ancorare i ricordi della Angioni al fine di giustificare queste discrasie tra quelli che sono i documenti e quello che è il ricordo di Maria Angioni ed eventualmente prenderne atto”. Una storia senza fine quella di Denise Pipitone: processi nei processi, omertà, false testimonianze. È successo davvero di tutto in quasi 20 anni. E naturalmente la ragazzina non è mai stata trovata. Inutile.