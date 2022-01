Quasi un’intera famiglia sterminata dal maledetto Covid. Siamo nel Torinese, precisamente a San Francesco al Campo. Qui, nonni e nipote (Marco Ferrero) sono morti in pochi giorni e il padre si trova ricoverato in terapia intensiva. Si tratta di un’intera famiglia non vaccinata distrutta dal Covid nel piccolo paesino in provincia del capoluogo piemontese. Ripercorrendo la tragica storia della famiglia Ferrero, tra la fine di dicembre e i primi giorni del 2022 sono morti nonni e nipote, tutti colpiti dalle complicanze provocate dal coronavirus.

L’ultima vittima è appunto Marco Ferrero, operaio ascensorista di San Francesco al Campo, che aveva solo 42 anni. L’uomo è morto all’ospedale di Ciriè il 6 gennaio a una decina di giorni di distanza dai nonni, entrambi novantenni. Ora desta molta preoccupazione la sorte del papà di Marco Ferrero, l’uomo infatti sta lottando contro il Covid nel reparto di terapia intensiva dello stesso ospedale dove è scomparso il figlio.

Per ora la mamma è l’unica della famiglia finora ad aver contratto il Covid e ad esserne uscita senza conseguenze gravi. L’unica cosa che è emersa seguendo la loro storia è che nessuno di loro si era sottoposto alla vaccinazione. Marco Ferrero era uno sportivo e giocava a calcio nell’Asd Idea Team che lo ha ricordato così sui social.





“Oggi è una giornata molto triste – scrive la società – purtroppo ci è stato comunicato che ieri sera il nostro amico Marco Ferrero è venuto a mancare, purtroppo non è riuscito a vincere la battaglia contro il covid. Tutta la società vuole esprime il suo cordoglio e stringersi alla famiglia , nel ricordo di uno splendido ragazzo. Ci mancherai tantissimo, speriamo che oggi tu sia in un luogo privo di sofferenza, e che tu possa riposare in pace”.

E ancora: “Per chi volesse portare il suo ultimo saluto, potrà farlo questa sera al rosario che si terrà alle ore 19.00 presso la chiesa di San Francesco al Campo, oppure domattina i funerali si terranno alle ore 11.00. CIAO MARCO”. Una tragedia che sconvolge un’intera comunità che non riesce ad accettare la morte di Marco Ferrero e i suoi nonni.