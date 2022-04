Macabro rinvenimento sabato 2 aprile lungo le sponde del fiume Tiepido, in zona Torre Maina, vicino Maranello, in provincia di Modena. In un borsone notato da un passante, i carabinieri hanno rinvenuto delle ossa umane e alcuni vestiti femminili.

Proprio la presenza dei vestiti femminili e la vicinanza geografica hanno fatto pensare a Saman Abbas, la diciottenne sparita da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, il 30 aprile del 2021. I resti sono ora al vaglio della polizia scientifica che dovrà estrasse il dna per confrontarlo con quello di altre persone scomparse di recente.





Maranello, cadavere a Torre Maina (Modena): le foto dei vestiti

I carabinieri e la procura di Modena hanno diffuso le immagini dei vestiti e degli oggetti ritrovati vicino ai resti umani contenuti in una busta di cellophane trovata lungo il fiume Tiepido in zona Torre Maina, in provincia di Modena, dove si trova un percorso ciclopedonale che segue il torrente ed è solitamente abbastanza frequentato.

La decisione è stata presa in modo che qualcuno possa riconoscerli e portare all’identità della persona morta. Tra le foto diffuse dall’arma dei carabinieri ci sono maglione dolcevita nero con alcune bande bianche, un lupetto rosso, un reggiseno rosso, una maglietta bianca a maniche lunghe con alcune stampe e un orecchino in oro giallo.

La procura ha chiesto a chiunque fosse in grado di riconoscere gli indumenti o l’orecchino, o in ogni caso di fornire informazioni utili, di contattare il comando provinciale dei carabinieri telefonando ai numeri 059-3166065 o 059-3166111.

