Un terribile omicidio ha avuto luogo nella giornata di venerdì 14 luglio e ha già scioccato una comunità intera. Una mamma ha ucciso il figlio di appena un anno e lo ha fatto tramite strangolamento. La donna ha quindi usato le sue mani per togliere la vita al piccolo, che non ha avuto alcuno scampo. Secondo le prime informazioni circolate, madre e bimbo erano da soli all’interno dell’abitazione, quindi nessun altro avrebbe assistito al tragico evento.

Ed è stata proprio la mamma del bambino a chiamare i soccorritori del 118, dopo che ormai lo aveva ucciso. Il figlio di un anno non ce l’ha fatta a sopravvivere, nonostante le manovre di rianimazione dei sanitari. Un avvenimento choc, che ha lasciato senza parole il comune di Voghera, in provincia di Pavia. Ovviamente sono arrivati sul posto anche i carabinieri, i quali si sono subito messi al lavoro per capire cosa sia successo. Anche se c’è già un’ipotesi predominante.

Mamma ha ucciso il figlio di un anno: l’ha strangolato

Dopo che questa mamma ha ucciso il figlio, che aveva solamente un anno di vita, è stata quindi trasportata in ospedale e ricoverata nel reparto di Psichiatria del nosocomio San Matteo. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, l’infanticidio sarebbe maturato in seguito ad un raptus della donna, che ha 45 anni. I medici la sottoporranno ad alcuni accertamenti medici e successivamente ci sarà l’interrogatorio con l’arrivo dell’avvocato della signora.

L’assassinio del figlioletto è avvenuto in mattinata in via Mezzana, quando erano circa le ore 9. Il sito Il Giorno ha aggiunto un altro particolare sulla vicenda, infatti sembra che il marito e quindi padre della vittima non fosse in casa perché impegnato a lavoro. Ci sarà comunque il fermo da parte dei carabinieri nei confronti della mamma 45enne, che dovrà quindi rispondere del gravissimo reato di omicidio. E nelle prossime ore potrebbero emergere maggiori dettagli sulle motivazioni del gesto.

MilanoToday ha inoltre sottolineato che non è stato ancora chiarito un aspetto, ovvero se la donna fosse seguita dai servizi sociali per eventuali problemi psichici o se invece è stato commesso un gesto impulsivo, senza che avesse mai dato segnali simili in passato.