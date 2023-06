“Era un raggio di sole”. Mamma Raffella muore a 29 anni: si era sposata a maggio, lascia una bimba di pochi mesi: la scoperta choc

Muore a 29 anni, è giallo sul caso della poliziotta stroncata da un infarto. La tragedia è avvenuta a Mirto Crosia, provincia di Cosenza, in Calabria dove la poliziotta e consigliera comunale Raffaella De Luca è stata trovata in casa senza vita. La causa del decesso sembra essere un infarto. La donna si era sposata il mese scorso, a maggio, e aveva una bambina di 7 mesi.

La procura della Repubblica di Castrovillari vuole vederci chiaro e ha aperto un’inchiesta. Il magistrato che si occupa del caso ha disposto l’autopsia sul corpo di Raffaella. Le indagini sono state affidate ai carabinieri del Nucelo Territoriale di Corigliano Rossano. Alcuni conoscenti hanno riferito che la donna si era recata in ospedale in seguito ad un malore, ma sarebbe stata rimandata a casa.

La tragedia di Mirto Crosia e il terribile sospetto

Saranno i carabinieri e soprattutto gli esami del medico legale a far luce sull’intera vicenda, ma intanto sulla morte di Raffaella si allungano le ombre di un terribile sospetto: la donna poteva essere salvata? Secondo alcune persone vicine alla famiglia della poliziotta, figlia del noto segretario nazionale di LeS Quintino De Luca, la 29enne nei giorni scorsi si era recata in ospedale per alcuni controlli, ma era stata dimessa.

Di sicuro la morte di Raffaella De Luca ha sconvolto non soltanto il marito e i famigliari, ma anche gli amici e i conoscenti. Un’intera comunità è sotto choc. La donna era molto conosciuta e ben voluta per il suo impegno civico e il suo spirito di servizio. Sul suo profilo Facebook ci sono ancora le immagini del picchetto della polizia in occasione del suo matrimonio.

Mirto Crosia, Raffaella De Luca morta d'infarto, la procura apre un'inchiesta – Il Quotidiano del Sud https://t.co/54v2fFwvST — Quotidiano del Sud – Calabria (@ilquotidianoweb) June 30, 2023

Proprio sulla visita in ospedale di Raffaella si concentreranno presumibilmente le indagini dei carabinieri. C’è da fare chiarezza su quanto avvenuto e se in qualche modo il decesso sia legato a quel malore che hanno spinto la donna a fare dei controlli. Domande alle quali potrebbe dare risposta l’esito dell’esame autoptico che sarà eseguito nelle prossime ore per determinare le cause della morte. Sul profilo Facebook di Raffaella sono tanti i messaggi di cordoglio: “Così tanto dolore da non trovare le parole per esprimere il mio affetto e vicinanza. Che Dio vi dia la forza per andare avanti Un abbraccio con tutto l’affetto del mondo Simona Scalise e Quintino De Luca. Riposa in pace dolce, bella e solare Raffaella De Luca… Sei un Angelo, proteggi il tuo bambino, i tuoi genitori e tutti i tuoi cari”.

