Dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin, la sorella Elena non sta solo facendo i conti con l’inevitabile lutto e una sofferenza indicibile per la sua perdita. Ma sta portando avanti anche una lotta contro quella che definisce ‘cultura dello stupro’, ovvero le forme di oppressioni anche violente degli uomini nei confronti delle donne. Nelle ultime ore ha nuovamente rotto il silenzio, ma stavolta si è lasciata andare ad un commento strappalacrime. Con tanto di foto che hanno emozionato tutti.

L’omicidio di Giulia Cecchettin ha scosso tutti, a mesi di distanza da un altro delitto terribile che aveva anche sconvolto l’opinione pubblica, ovvero la morte di Giulia Tramontano al settimo mese di gravidanza. La sorella Elena è tornata ad essere attiva su Instagram e ha scritto un tenero messaggio in memoria non solo della 22enne, che sarebbe stata assassinata a colpi di coltello dall’ex Filippo Turetta, ma anche di un’altra persona a lei molto cara e che pure non è più in vita.

Omicidio Giulia Cecchettin, il nuovo messaggio della sorella Elena

Davvero commovente il gesto a giorni di distanza dalla scoperta del brutale omicidio di Giulia Cecchettin. La sorella Elena ha ripescato dal cassetto dei suoi ricordi due immagini bellissime, che ritraggono la vittima insieme alla loro amata madre. Anche quest’ultima purtroppo è deceduta, infatti un anno fa ha perso la sua battaglia contro un tumore, che l’aveva messa a dura prova per anni. Vediamo cosa ha scritto Elena su Instagram.

Elena Cecchettin ha pubblicato due foto di Giulia insieme alla mamma, una più attuale e l’altra di quando era più piccola. E ha scritto nella didascalia: “Abbracciatevi anche per me“. Ovviamente tutti coloro che la seguono su Instagram le hanno lasciato dei messaggi incoraggianti e anche di complimenti per il modo in cui sta affrontando questa dolorosa vicenda. Una forza d’animo che in pochi sono riusciti a tirare fuori in storie simili.

Intanto, a Storie Italiane di Eleonora Daniele le prime parole sono state dell’inviato del programma di Rai Uno, Vittorio Introcaso, che ha spiegato: “Forse il 25 novembre ci sarà il funerale, il corpo non è ancora stato restituito ai famigliari”.