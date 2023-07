Dramma familiare a Barletta, quartiere Barberini. Come riportato dall’Ansa due persone, madre e figlio, sono state trovate senza vita in una casa che si trova in via delle Belle Arti. La mamma aveva 73 anni, l’uomo invece ne aveva 53 ed aveva da tempo problemi di salute. Secondo le prime informazioni giunte il decesso risalirebbe a quattro o al massimo cinque giorni fa .

Non è ancora chiaro cosa sia davvero successo, sul caso stanno indagando i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche. I militari dell’Arma stanno lavorando coordinati dal magistrato della procura di Trani, Francesco Aiello. Anche il medico dell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari Antonio De Donno dovrebbe giungere a breve sul luogo del ritrovamento avvenuto oggi, martedì 25 luglio.

Il marito trova moglie e figlio senza vita: è lui a lanciare l’allarme

A trovare i cadaveri della donna e del figlio è stato il marito che aveva trascorso alcuni giorni in una casa di campagna con l’altro figlio. L’uomo ha trovato il figlio in una stanza e la moglie in un’altra. Secondo quanto constatato dagli inquirenti il 53enne aveva ustioni probabilmente causate da una sostanza caustica. La madre, invece, era riversa su un fianco in un’altra stanza.

Al momento nessuna ipotesi è da escludere. Un altro caso eclatante di questi giorni è stato quello della mamma trovata senza vita insieme ai suoi tre figli. In quella circostanza, invece, le autorità hanno catalogato il caso come “omicidio-suicidio a seguito di una situazione di stallo durata alcune ore con la polizia”.

