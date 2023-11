Mamma e figlio si suicidano, ma prima il gesto contro i parenti. Tragedia in una villetta bifamiliare dove sono stati trovati i corpi senza vita di una donna, Rosa Maria Dalla Valle, 87 anni, e del figlio Paolo Rampon, 60 anni. A provocare la morte di entrambi sarebbe stata l’esalazione del monossido di carbonio da una stufa a legna. Secondo le prime ricostruzioni, tuttavia, non si tratterebbe di incidente come spesso è avvenuto, ma di suicidio.

Mamma e figlio avrebbero deciso di togliersi la vita respirando volontariamente i gas sprigionati dalla stufa a legna. Tutto è stato scoperto quando mercoledì 22 novembre i vigili del fuoco hanno risposto con un intervento ad una segnalazione di odore di gas e fumo proveniente da un’abitazione. Quando sono arrivati nella villetta hanno trovato i corpi delle vittime al piano terra e tutte le finestre sigillate.

L’ipotesi del suicidio e il gesto poco prima di morire

L’episodio è avvenuto in via Rialto a La Croce a Teolo, in provincia di Padova. In un primo momento si pensava che la morte delle due persone fosse stata dovuta ad una fuga di gas o a un problema della caldaia. Ma i rilievi tecnici effettuati dai vigili del fuoco hanno escluso questa ipotesi. Così si è fatta strada la tesi del suicidio. A quanto riporta Il Mattino di Padova Paolo Rampon era una persona schiva, con pochi amici e un malessere persistente. La mamma, dopo aver perso il marito una quindicina d’anni fa, aveva qualche acciacco. Forse la situazione si era fatta pesante per entrambi.

L’intera comunità di Teolo è sotto choc. Tra l’altro si è scoperto un dettaglio inquietante. Il Corriere del Veneto riporta madre e figlio hanno fatto a pezzi con le forbici una somma di circa 20mila euro, rendendo così le banconote tagliate inutilizzabili. Una vendetta, a quanto pare, per non lascire nulla al resto della famiglia.

“Lui e la madre non hanno mai avuto grandi rapporti con il vicinato dopo lla morte del padre, muratore, avvenuta quindici anni fa – ha fatto sapere un vicino di casa – Non ho sentito alcun boato durante la notte, ed erano almeno due giorni che non vedevo nessuno dei due”. Rosa Maria era casalinga, il figlio Paolo faceva invece il geometra. Entrambi erano molto riservati, ma erano comunque noti nella comunità di Teolo rimasta sconvolta dalla notizia.

