Donna scompare dopo il lavoro, ritrovato il corpo senza vita. È mistero su quanto avvenuto ad Anica Panfile, mamma di 31 anni di cui si erano perse le tracce giovedì scorso, 18 maggio. Proprio quel giorno la donna era andata a lavorare, faceva le pulizie a domicilio. Nella mattinata Anica si è recata in un’abitazione privata ad Arcade, paesino di poco più di 4000 anime in provincia di Treviso, nel Veneto.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti Anica avrebbe svolto il suo lavoro come sempre, ma non è più rientrata a casa dove l’attendevano il marito e i figli. Quando l’uomo ha visto che la moglie non tornava ha atteso qualche ora provando a chiamarla al cellulare più volte. Anica, tuttavia, non ha mai risposto e così il marito si è recato dai Carabinieri al comando di via Cornarotta nel capoluogo per denunciarne la scomparsa. Ieri, purtroppo, le ricerche hanno avuto il peggior esito possibile.

Il ritrovamento del cadavere e le ipotesi al vaglio degli inquirenti

È stato un pescatore della zona, precisamente di Spresiano (TV) residente in via Barcador, a trovare, ieri, il cadavere di Anica Panfile. L’uomo si trovava sul fiume per trascorrere alcune ore in relax quando improvvisamente ha notato qualcosa nel Piave, nei pressi del viadotto dell’autostrada. Come riportato dal giornale Antenna3 l’uomo sotto choc ha dichiarato: “Pensavo fosse un bambolotto“. Invece purtroppo era il corpo di Anica Panfile, la 31enne di Treviso scomparsa quattro giorni fa.

Al momento nessuna ipotesi è da escludere. Il sostituto procuratore Valeria Peruzzo potrebbe disporre l’autopsia del corpo senza vita di Anica. Secondo le prime indiscrezioni, non confermate, però , per gli inquirenti la morte sarebbe stata causata da un gesto estremo.

Secondo un’altra versione dei fatti sembrerebbe che sul corpo della donna siano state rilevate delle ferite, ma ancora non è stato chiarito a che cosa siano dovute. La donna è stata aggredita, uccisa e poi gettata nel fiume? Oppure si è suicidata? Saranno le indagini dei carabinieri, giunti sul posto assieme ai vigili del fuoco, a chiarire l’intera vicenda. Bisognerà aspettare gli esiti delle analisi sul corpo per sciogliere i dubbi e risolvere quello che al momento resta un mistero.

