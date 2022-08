Furia maltempo: grandine distrugge auto, finestre e tetti. Due donne ferite, danni enormi

Maltempo sulla Liguria. Raffiche di vento a oltre 100 chilometri orari e grandinate con chicchi grandi come noci nella serata di mercoledì 17 agosto e nella mattinata di giovedì 18 agosto. L’ondata di maltempo ha colpito la Liguria provocando danni nella zona del Tigullio sino al chiavarese e verso levante.

Intorno alle 7 di mercoledì 17 agosto, tra Chiavari e Sestri levante si è scatenata una tromba d’aria che ha provocato danni sulla linea ferroviaria Genova – La Spezia. Paura tra i bagnanti, quando gli ombrelloni e alcune strutture dei bagni Ziki Paki sono volate dalla forza del vento andando a finire sui binari e sulla linea di alimentazione elettrica. La linea, infatti, è stata interrotta. L’azienda Rfi ha inviato sul posto i propri tecnici e richiesto i bus per il servizio sostitutivo dei passeggeri.





Maltempo sulla Liguria: trombe d’aria, grandinate e danni

Maltempo sulla Liguria, stop ai treni – I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti. Paura anche sull’autostrada A12 Genova – Livorno dove le auto sono state costrette a fermarsi a causa della potente grandinata e per le raffiche di vento che non permettevano agli automobilisti di viaggiare in sicurezza.

Le raffiche di vento e la grandinata hanno causato danni a Chiavari, Rapallo, Sestri Levante e lungo tutta la costa. A Sestri Levante tetti di lamiera, rami e tetti di alcune case sono volati e rotti a causa della grandine e delle forti raffiche di vento. Danni anche a Cogorno e Paggi, frazione di Carasco, con molti alberi caduti che hanno bloccato delle strade provinciali.

Maltempo sulla Liguria, ferite due donne – Paura anche tra le persone che al momento della forte grandinata si trovavano in strada. Due donne, sorprese senza riparo a Chiavari e a Lavagna, sono state soccorse dal 118 e portate in codice giallo all’ospedale di Lavagna. A Cavi di Lavagna ma anche a Sestri Levante, a causa della grandine o del vento che ha fatto volare tegole dai tetti, sono state danneggiate decine di auto in sosta.

