Una nuova ondata di maltempo è pronta a colpire l’Italia. Come riporta il sito de ilmeteo.it, già dalle prossime ore atteso maltempo con piogge, temporali, vento e pure neve. Per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso alcune allerte per alcune zone del paese che saranno colpite da forti piogge, vento e possibilità di criticità idrogeologiche.

Una perturbazione sta interessando il Nord e poi il Centro-Sud tirrenico, si formerà un Vortice sull’Alto Adriatico dove ci sarà maltempo sul Friuli Venezia Giulia in nottata. Maltempo anche nella giornata di domani, venerdì 10 novembre, con alcune zone che saranno colpite dal forte maltempo.

Leggi anche: “Era pieno di studenti”. Autobus finisce fuori strada, il dramma nella provincia italiana





Previsioni meteo 10 novembre 2023: scuole chiuse e allerta

Particolare attenzione rivolta alla Toscana, regione già duramente colpita dall’alluvione della scorsa settimana. I sindaci di numerose località hanno optato anche per la chiusura delle scuole in data venerdì 10 novembre, per garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale ATA. In provincia di Firenze scuole chiuse a Campi Bisenzio, Signa. Provincia di Massa-Carrara: Aulla, Bagnone, Fosdinovo, Podenzana, Pontremoli, Villafranca in Lunigiana.

Provincia di Livorno: Livorno, Collesalvetti. “L’allerta di questi due giorni – ha detto il sindaco di Livorno Luca Salvetti – aveva delle caratteristiche di fascia oraria particolari. Nella giornata di oggi, giovedì, siamo riusciti a gestire le scuole aperte perché non si rientrava nella fascia oraria dell’allerta arancione, e abbiamo aspettato fino alla pubblicazione del bollettino regionale di conferma o meno della situazione prima di procedere con la chiusura del venerdì. Questo per fare il possibile per intrecciare questo tipo di allerte con il diritto allo studio”.

In provincia di Pistoia scuole chiuse a Quarrata. Provincia di Prato: Cantagallo: Carmignano, Montemurlo (chiuse 10 e 11 novembre), Poggio a Caiano, Prato, Vaiano e Vernio. L’allerta arancione scatta dalle ore 16 di giovedì 9 fino alle 14 di venerdì 10 novembre. Allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sul resto della regione a partire dalle ore 16. Allerta gialla sui restanti settori della regione, sull’intero territorio di Umbria, Lazio, Calabria e Sicilia, su parte di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia e Sardegna nord-occidentale.