Maltempo in Liguria, continua l’allerta rossa. Dopo l’appello lanciato da Giovanni Toti, che ha invitato la comunità alla massima prudenza, la perturbazione denominata Christian continua a riversarsi sull’intera regione, raggiungendo un vero e proprio record di precipitazioni mai visto prima.

La situazione del maltempo in Liguria è apparsa fin da subito decisamente allarmante. Sdradipati i due torrenti, Erro e Letimbro, il crollo del ponte a Quiliano, strade chiuse o interrotte per frane, e interventi da parte dei soccorsi senza tregua nelle ultime 24 ore. La situazione maltempo sembra non arginarsi e l’allarme scatta in particolar modo a Cairo Montenotte, dove sono caduti 496 mm di pioggia in sei ore.

Un record nazionale di precipitazioni mai visto prima, quello raggiunto nella provincia di Savona dove sono stati registrati 496 millimetri di pioggia. Uno scenario che continua a mettere in allerta la popolazione, invitata alla massima prudenza. Lo ha fatto sapere Limet, il Servizio Meteo per la Liguria, tramite fonti ARPA Liguria – Rete idrografica.





La perturbazione che si è scatenata sull’intera provincia italiana ha persino un nome, Christian, e continua a non dare tregua. Trattasi nello specifico di una perturbazione atlantica che pare non abbia ancora alcuna intenzione di abbandonare le regioni della Penisola italiana. Previsti nelle prossime ore, ancora temporali e forti venti che sembrano interessare anche altre zone d’Italia.

Lo si apprende da una nota diffusa dal Dipartimento della Protezione Civile, che ha esteso l’allerta meteo anche su Piemonte e Lombardia. Duramente colpita dal maltempo resta la zona dell’entroterra savonese dove si continuano a registrare esondazioni e smottamenti.

Viene sospesa la tratta dei treni tra Savona e Torino via Ferrania e via Altare e per frane anche il tratto in direzione nord sulla A26 Genova-Gravellona Toce tra Masone (Genova) e Ovada (Alessandria) così come il tratto compreso tra il bivio con la D26 e Masone, in direzione Genova.