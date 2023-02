La Sicilia nella morsa del maltempo; da ieri sera venti forti e pioggia stanno interessando grane parte dell’Isola: ad essere colpite le province di Siracusa, Ragusa, Catania e altre zone orientali. “Una situazione drammatica- dichiara l’assessore alla Protezione civile di Siracusa Enzo Pantano- alla quale stiamo cercando di fronteggiare con tutti i mezzi a nostra disposizione. Rilanciamo l’appello ad evitare gli spostamenti a causa del pericolo legato all’intensità degli eventi atmosferici”.



Scrive Blog Sicilia come: “Sono 70 le persone sfollate, tra Siracusa e provincia: nel capoluogo sono state condotte nella Palestra Akradina o nella sede dell’assessorato alle Politiche sociali per poi essere smistate in altre strutture”. A preoccupare sono le violente mareggiate.

Maltempo, Sicilia in ginocchio: mareggiate e allagamenti a Siracusa



Ma non solo: alberi caduti, pioggia e incensante e fiumi che si stanno gonfiando in alcuni casi ben oltre gli argini. Allagamenti, automobilisti in panne salvati, disagi soprattutto nella provincia di Ragusa nelle zone di Comiso, Vittoria, Scicli. A Catania sono 18 gli interventi per danni causati dal maltempo portati a termine dalle 8 di stamane dai vigili del fuoco.



Hanno riguardato principalmente dissesti statici, alberi e pali pericolanti, soccorsi a persone. Gli interventi ancora da espletare sono 109. E l’allarme non passerà per ora. Per tutta la giornata di oggi rischiamo dunque onde di 6 metri sulle coste ioniche meridionali dell’isola, venti forza 9 e precipitazioni continue: la zona più colpita dal maltempo sarà ancora quella compresa tra le provincie di Siracusa, Ragusa e Catania.



Poi da domani tutto sarà un ricordo, infatti i TLC, Cicloni simil-Tropicali, tanto sono potenti tanto sono veloci a dissiparsi: difficilmente sul Mediterraneo i TLC hanno una vita superiore a 48 ore. Durante il weekend il tempo sarà sereno ovunque da Nord a Sud, anche nelle zone dove adesso il maltempo, oltre che tropicale, sembra infernale.