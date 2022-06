Bombe d’acqua, trombe d’aria e chicchi di grandine come nocciole: la regione in ginocchio

Maltempo in Puglia, nubifragi, allegamenti e trombe d’aria. Scrive Tarantini time Quotidiano come a Montemesola (Taranto) come un forte temporale si sia abbattuto intorno alle 15.00, a seguito del quale l’asfalto è stato letteralmente coperto da chicchi di grandine piuttosto grandi. Chicchi di grandine grandi quanto una nocciola. Le temperature sono calate di circa 10°C e le previsioni meteo parlano di temporali fino a venerdì.



Una tromba d’aria si è sviluppata nelle campagne di Novoli nei pressi di una cava. Il fenomeno atmosferico, concomitante al maltempo che si è abbattuto in tutto il Salento nelle ultime ore, è stato avvistato da alcuni operai che stavano lavorando a bordo di mezzi pesanti e ripreso con un telefono. Maltempo anche nel leccese. La pioggia, accompagnata da vento forte, ha colto di sorpresa numerosi bagnanti sulle spiagge creando momenti di apprensione. Tavolini e sedie di numerosi locali sono finiti sulla carreggiata.





Maltempo in Puglia, danni nel leccese e nel tarantino



Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e i tecnici del Comune per liberare le caditoie ostruite. Bomba d’acqua e tromba d’aria a San Foca e Torre dell’Orso. Intanto è scattata l’allerta arancione anche sul Tavoliere: sono quattro le aree della Puglia, dalle Tremiti al Foggiano, dove per domani è stata disposta l’allerta meteo arancione a causa di possibili nubifragi e forti rovesci. (Leggi anche “Un inferno”. Sonia Bruganelli in lacrime per la figlia, la malattia e quei momenti terribili)



Le zone indicate nel bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale con il rischio più alto di dissesto idrogeologico per temporali sono: Gargano e Tremiti, Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno e Basso Fortore. Nel resto della Puglia, invece, l’allerta è gialla. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati.



Il flusso di correnti instabili di origine nord atlantica, dopo aver attraversato l’Europa, sta per arrivare in Italia dove porterà un incremento dell’instabilità con forti venti, temporali e grandine. Grazie ai rovesci su tutta la Penisola ci sarà un consistente abbassamento di temperature che potrebbero scendere anche di 10 gradi rispetto ai giorni precedenti.

