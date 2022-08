Maltempo Italia, raffiche di vento, alberi caduti e tetti scoperchiati: c’è una vittima

Maltempo in Piemonte, gravi danni, c’è anche un morto. Nelle ultime ore il nord d’Italia è stato colpito da violenti temporali e vento forte che hanno provocato notevoli disagi. Quella tra sabato 6 e domenica 7 agosto è stata una notte di cattivo tempo nell’Alessandrino, tra Novese, Ovadese, Tortonese e Casalese. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza oggetti e tetti pericolanti, alberi caduti colpiti dai fulmini.

Il maltempo ha provocato anche un incidente a Casale Monferrato dove per il fondo reso viscido dalla pioggia un’auto con un 35enne e un 36enne a bordo è andato a sbattere contro un palo dell’illuminazione e poi si è ribaltata. I due sono stati poi trasportati in ospedale per accertamenti. Unica nota positiva la pioggia caduta a Spigno Monferatto da giorni alle prese con incendi nelle località Rocchetta e Bergaggiolo.





Maltempo, una vittima nel torinese

Numerosi i danni provocati dal maltempo in provincia di Torino. Il più grave ha visto cadere un albero su un taxi e purtroppo il conducente è morto. È avvenuto a Pino Torinese, dopo la mezzanotte, in via Mongreno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chieri che hanno liberato le altre persone rimaste intrappolate nel mezzo.

Inoltre sempre nel torinese la copertura del Palalancia di via Favorita a Chivasso è stata divelta dal forte vento. La struttura si è così allagata in breve tempo ed è divenuta inagibile. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere il palazzetto in sicurezza. In un secondo momento i tecnici del Comune faranno una stima dei danni.

Da lunedì pomeriggio, invece, sono dispersi due anziani di Mornese, paesino dell’alto Monferrato. Sono numerose le frane e gli allagamenti su strade ex statali e provinciali in particolare a Ovada, tra Gavi e Francavilla Bosio, in pianura tra Novi e Pozzolo Formigaro. Nella Val d’Orba, zona dell’autostrada A26, ci sono 130 sfollati. Grandine a Montafia, Villanova e Moncucco Torinese e decine di interventi dei pompieri nell’Astigiano.

