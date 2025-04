Il Nord Ovest dell’Italia si trova in ginocchio a causa di un’ondata di maltempo che dalla tarda serata di ieri ha messo in crisi interi territori. Le piogge torrenziali, accompagnate da venti intensi, hanno causato inondazioni, smottamenti e gravi disagi in Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta. I fiumi e i torrenti sono esondati in più punti, costringendo le autorità a evacuare almeno 190 persone soltanto in Piemonte. Numerose le strade e le linee ferroviarie interrotte, diversi i comuni isolati, e la situazione resta in continua evoluzione. Gli esperti monitorano con particolare attenzione il livello del Po, mentre cresce l’allarme per una possibile esondazione del Lago Maggiore.

Nel pomeriggio si è registrata la prima vittima. A Monteu da Po, in provincia di Torino, un uomo di 92 anni è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione, nei pressi di piazza Bava. Secondo le ricostruzioni iniziali, l’anziano sarebbe rimasto intrappolato a causa dell’allagamento che ha colpito il paese situato sulle colline del Chivassese. La morte, con ogni probabilità, sarebbe avvenuta per annegamento, un tragico esito che racconta in modo drammatico la violenza di questa perturbazione.





Piemonte, resta alto l’allarme in tutta la regione

Tra le regioni maggiormente colpite, la Valle d’Aosta sta vivendo momenti di grande criticità. In ben 37 comuni su 74 si sono verificate interruzioni della corrente elettrica, principalmente nel tratto tra Villeneuve e Courmayeur. Un guasto a una linea di alta tensione ha innescato una serie di blackout a cascata. In altri casi, i danni sono dovuti alla caduta di alberi, che complicano anche le operazioni di ripristino. I disagi si estendono anche alla rete telefonica e alle connessioni internet, aggravando la condizione delle popolazioni isolate.

La situazione della viabilità è particolarmente complessa: diverse strade regionali risultano ancora chiuse da ieri sera in via preventiva. Uno dei punti più critici è la strada che attraversa la valle di Gressoney, nel comune di Fontainemore, dove si sono verificati dei crolli. Forti rallentamenti sono segnalati anche lungo la statale 26 a Montjovet, così come fuori dai confini regionali, a Ivrea. Le autorità invitano alla massima prudenza negli spostamenti e raccomandano di seguire solo le indicazioni ufficiali.

Nel frattempo, il fronte del maltempo sembra pronto a spostarsi verso Sud Est nelle prossime ore, minacciando nuove aree del Paese. Anche l’Emilia Romagna e la Toscana registrano già le prime criticità. Il vento forte, intanto, continua a creare difficoltà in molte regioni italiane, confermando un quadro di instabilità diffusa che, secondo le previsioni, non sembra destinato a migliorare a breve. La Protezione civile resta in stato di massima allerta, mentre le comunità colpite fanno i conti con danni ingenti e una ricostruzione che si annuncia lunga e complicata.