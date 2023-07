Alle quattro del mattino di martedì 25 luglio un temporale accompagnato da raffiche di vento e grandine si è infatti abbattuto su Milano scoperchiando diversi tetti e provocando la caduta di alcuni alberi. La fortissima pioggia ha causato anche allagamenti in diverse abitazioni, con l’acqua che colava dai muri e dal soffitto, entrando da porte e finestre blindate, nonostante sia durata appena venti minuti.

Una donna, Salma, 58 anni, ha perso la vita a Lissone (Monza e Brianza) dopo essere stata schiacciata da un albero. “Situazione molto pesante in tutta la città Metropolitana di Milano, interventi senza sosta ormai da qualche giorno che con la tempesta di questa notte è diventata tragica”, hanno spiegato i vigili del fuoco di Milano che stanno lavorando ininterrottamente da giorni. Oltre 200 le richieste di interventi dalle 4 del mattino.

Leggi anche: “Qui è l’apocalisse”. Terribile tempesta nella notte: alberi sradicati, tetti sventrati, auto distrutte





Maltempo, 4 morti e un ferito grave al Nord Italia

“Abbiamo vissuto una notte insonne, il vento in città ha superato i 100 km all’ora. Dalle 4, con i tecnici del Comune, sono personalmente al lavoro per coordinare le attività allo scopo di limitare i danni del nubifragio che stanotte ha colpito la nostra città. La situazione non è semplice ma il personale sta lavorando da stanotte”, ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video postato sui social.

Le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di un albero che ha colpito una delle tende allestite da gruppo scout di Prestino, in provincia di Como. Una ragazza di 16 anni, Chiara Rossetti, è morta dopo essere stata colpita dalla pianta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Protezione civile e i Vigili del fuoco. I ragazzi del gruppo scout sono stati messi in sicurezze, portati a valle e messi in sicurezza nella palestra di Corteno Golgi.

A causa del forte maltempo un altro giovane di 16 anni è stato ferito gravemente dopo esser stato colpito da un ramo a Zimella, in provincia di Verona, mentre due ragazzi sono morti in un incidente stradale. Le vittime sono Christian Pallaro di Arcisate e Chiara Celato, entrambi 19enni. l fatto è avvenuto lungo la tangenziale di Varese nella zona di Valle Olona. Christian, al volante di una Cinquecento, avrebbe perso il controllo dell’auto per finire contro un furgone. Lui e Chiara sono morti sul colpo.