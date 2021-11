Maltempo Italia, temperature in picchiata: dopo la pioggia battente ora anche la neve

Maltempo in Italia, le previsioni non sembrano migliorare. Dopo la diffusione del video di via Stadera allagata a Napoli da parte di Francesco Emilio Borrelli su Facebook, il Bel Paese continua a essere interessato da piogge e temporali.

Strade letteralmente allagate in seguito al maltempo che si è scatenato sull’intera regione italiana. Viabilità bloccata, deviazioni o persino vie completamente chiuse. Il maltempo ha colpito anche la zona di Gianturco, dove l’acqua ha continuato a correre senza sosta, disseminando una situazione di emergenza meteo.

Non solo Napoli interessata dal maltempo, ma temperature in brusco calo, pioggia incessante e fulmini sembrano accompagnare le giornate degli italiani, che per tutta la settimana dovranno prestare attenzione a non dimenticare l’ombrello a casa.





Una situazione meteorologica che non sembra voler migliorare. Come si legge sul sito Meteo.it: “La perturbazione (la numero 5 del mese) che ha raggiunto l’Italia, porterà nelle prossime ore ancora piogge diffuse al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, mentre il calo delle temperature, che coinvolgerà prevalentemente le regioni settentrionali, favorirà diffuse nevicate sulle Alpi, ma solo a quote relativamente alte”.

Uno ‘zero termico’, dunque, potrebbe riversarsi nelle montagne della Lombardia (Valtellina, Valcamonica in primis), del Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Neve sui 1400 metri con circa 10 cm di accumulo previsti. Tutto questo con l’inverno alle porte.