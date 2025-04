Ore particolarmente drammatiche quelle vissute in alcune zone dell’Italia a causa del maltempo. Una delle aree ad essere colpita maggiormente dalla devastazione è stata la provincia di Vicenza. E purtroppo è stata segnalata anche la presenza di due persone disperse, a causa della furia del torrente.

Papà e figlio sono spariti nel nulla, inghiottiti dall’acqua mentre si trovavano a bordo di un’automobile. Dall’una del 18 aprile i vigili del fuoco si sono adoperati per ritrovarli il prima possibile e per augurarsi che possa esserci un lieto fine. Ma per ora non ci sono tracce di loro.

Maltempo in provincia di Vicenza: dispersi papà e figlio

Già la provincia di Torino aveva contato la sua vittima del maltempo, dove un uomo di 92 anni che si chiamava Giuseppe Bracco era stato trovato senza vita nella sua abitazione. A causare l’allagamento fatale in casa è stata l’esondazione del rio Della Valle. E l’annegamento sarebbe stata la causa della sua morte. Ora è anche il vicentino a temere il peggio.

Maltempo su Vicenza e provincia: pioggia battente, vento forte, alberi abbattuti, allagamenti e una maxi voragine alla rotonda di Ponte dei Nori a Valdagno pic.twitter.com/KEjXNCY4r8 — Kurosh74 (@Kurosh_74) April 17, 2025

Papà e figlio sono finiti nella lista dei dispersi dopo essere stati portati via dalla furia del torrente Agno, nelle vicinanze di Valdagno. Non sarebbero riusciti ad evitare l’impatto con l’acqua e non si è più saputo nulla sulle loro condizioni. Sono quindi ore di enorme apprensione. Stando a Il Giornale di Vicenza, stavano aiutando la protezione civile quando si è verificato il dramma. Grazie alle telecamere, i carabinieri si sono subito resi conto che erano stati travolti.

Proprio a Valdagno era crollato il Ponte dei Nori, provocando una voragine di grandi dimensioni che avrebbe causato la tragedia riguardante papà e figlio. Per quanto riguarda il Piemonte, le zone più devastate sono state la Valla Anzasca, il Biellese, il Vercellese, le valli di Lanzo e di Susa, il Canavese e il Pinerolese. Le maggiori problematiche sono riferibili alle frane, agli smottamenti e alle valanghe.