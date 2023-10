Improvviso maltempo sulla località italiana, colpita da una vera e propria bomba d’acqua che ha provocato numerosi allagamenti e disagi alla popolazione. Nelle scorse ore una violentissima pioggia ha interessato un’area ben precisa, causando problemi di non poco conto. Strade e negozi sono stati invasi dall’acqua e si sono registrati allagamenti di notevole portata. Immagini e filmati sono stati pubblicati sui social dagli abitanti.

Il maltempo in questa località italiana, con allagamenti dappertutto, si è verificato nella giornata di lunedì 16 ottobre. Questo quanto segnalato dalla cittadinanza, come riferito dal sito de Il Messaggero: “Acqua nei negozi, strade allagate e auto che galleggiano”. Le abitazioni e i garage sarebbero stati interessati addirittura da mezzo metro di acqua che si è accumulata. Vediamo insieme chi ha avuto le maggiori problematiche.

Leggi anche: Maltempo Italia, regione in ginocchio: nubifragi, allagamenti, frane e alberi caduti





Maltempo sulla località italiana: allagamenti di case e negozi

Questa ondata di maltempo ha colpito una località italiana, in particolare Ostia, nella capitale Roma. Il quartiere ha dovuto fare i conti con molti allagamenti, che hanno coinvolto soprattutto via dei Velieri, Corso Duca di Genova e via delle Baleniere. Ad intervenire sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, infatti sono arrivate decine di chiamate della gente. La pioggia è caduta in poche ore e ha lasciato tutti increduli.

I cittadini di Ostia hanno avuto non poca fatica ad attraversare le strade, dato che l’acqua è arrivata fino alle loro ginocchia. Anche i cassonetti sono stati interessati dai disagi, infatti molti sono caduti e hanno cominciato a galleggiare. Secondo Repubblica, durante la bomba d’acqua, alcune case sono rimaste senza elettricità. Al lavoro anche la protezione civile romana nonché i vigili del fuoco, che hanno aiutato gli automobilisti intrappolati nelle vetture e alcuni abitanti che avevano dei locali allagati.

+++ BOMBA D'ACQUA SU #OSTIA, GRAZIE AL NON-PIANO FOGLIE DEL SINDACO TUTTO COMPLETAMENTE ALLAGATO. 🤬 pic.twitter.com/6X1HwFxSyv — Eugenio Cardi (@EugenioCardi) October 16, 2023

Sempre Repubblica ha riportato alcune lamentele dei cittadini di Ostia, che sono stati colti impreparati da questa bomba d’acqua: “Non sarebbe stato opportuno dare l’allerta meteo? Dovrebbero sistemare i tombini, sono tornata a casa zuppa con tutte le strade allagate. Acqua altezza ginocchio”.