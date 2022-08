Maltempo Italia, bombe d’acqua in varie zone. Fiume di fango in spiaggia: danni, auto portate via

Maltempo in Calabria, alluvione e danni a Scilla. Un violento temporale ha colpito all’alba di oggi la città e alcune aree della provincia ha provocato problemi per la viabilità a Reggio Calabria. A Scilla, sulla spiaggia della marina, si è riversato un enorme fiume di fango. Tantissimi problemi e diversi danni alle abitazioni, ai negozi, agli stabilimenti balneari e a numerose automobili che sono state trascinate per molti metri.

Maltempo e danni anche alla periferia nord di Reggio Calabria e in particolare a Catona, Gallico e Archi. Come detto, gravi disagi anche nel comune di Scilla dove alcune colate di fango hanno invaso il lungomare. A lavoro insieme agli operatori del Comune e ai vigili del fuoco anche i volontari della protezione civile e squadre di Calabria verde. I volontari sono intervenuti anche a Villa San Giovanni.





Maltempo in Calabria, alluvione e danni nella provincia di Reggio

A causa del maltempo sono state registrate anche interruzione di alcuni acquedotti che sono andati in blocco per problemi elettrici a Palizzi, Mammola, nella Piana di Gioia Tauro nel Reggino. Le squadre della Sorical, l’azienda che gestisce le risorse idriche della regione, sono intervenute anche a Lamezia Terme per il blocco dell’impianto Scinà e Palazzo prontamente riattivato.

In blocco, ma subito riattivati, anche gli acquedotti di Pozzi Savuto che alimentano le zone marine tra Campora di Amantea e Falerna. Disagi anche agli impianti di potabilizzazione Crocchio e Casali. Come scrive Lacnews.it, “quest’ultimo – spiega la società – entrato in blocco spesso negli ultimi giorni per l’aumento della torbidità dell’acqua grezza in entrata con la conseguente riduzione dell’apporto ai serbatoi dei Comuni di Spezzano Piccolo e Casali del Manco”.

Problemi causati dal maltempo anche a Palmi con strade allagate e disagi per la circolazione. “Come accade sempre più di frequente, anche la nostra Città nelle ultime ore é stata colpita da un nubifragio straordinario – si legge in una nota diffusa dal Comune di Palmi – Siamo a lavoro già da questa notte per riparare i danni e limitare i disagi. Vi invitiamo a prestare attenzione (soprattutto se vi mettete alla guida) ed a tenervi aggiornati sui canali ufficiali del Comune e tramite l’app LibraRisk”.

Bomba d’acqua sulla provincia: allagamenti, fiumi di fango e danni