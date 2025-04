Un’intensa ondata di maltempo si è abbattuta sull’Italia, colpendo in particolare le regioni del Nord, dove si registrano danni ingenti, allagamenti e situazioni di grave emergenza idrogeologica. La Protezione Civile ha emesso per la giornata di martedì 17 aprile un’allerta meteo rossa per il Piemonte, dove la situazione è particolarmente critica, e un’allerta arancione per Lombardia, Sardegna e Valle d’Aosta. Allerta gialla anche in altre zone della Penisola, tra cui Veneto, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana. Il fiume Po è esondato nella zona dei Murazzi a Torino, mentre il livello dei fiumi Dora, Chisola, Sesia e Sangone è attentamente monitorato. La piena dei corsi d’acqua ha causato la chiusura del tratto della A5 Torino-Aosta tra Scarmagno e Ivrea, la sospensione totale del traffico ferroviario a Biella e la chiusura precauzionale dei parchi a Milano.

A Moncalieri è stato attivato il Centro operativo comunale per gestire la situazione di emergenza. Il fiume Chisola ha superato i tre metri raggiungendo la soglia di guardia, già oltrepassata anche dal Sangone, che però si mantiene stabile. Il Po, invece, è in crescita ma sotto i livelli di allerta. Per ora la viabilità resta in gran parte regolare, salvo la chiusura del sottopasso di strada Vivero. A Nichelino il Sangone ha superato in più tratti i livelli di guardia e si teme una nuova ondata di piena. Il Laira, che in mattinata era fuoriuscito dagli argini lungo via Buffa, è rientrato nel proprio corso, facendo sperare in un lento miglioramento. Anche a Rivalta è stato aperto il Coc e via San Luigi è stata chiusa in direzione di Beinasco. Strada del Dojrone è stata invece riaperta dopo le prime ore del mattino, quando era risultata impraticabile. A Piossasco la situazione resta delicata: si monitorano le bealere e sono state chiuse numerose strade tra cui via Cavour, via San Bernardino e via Abba.





Maltempo, allerta in tutto il Piemonte

Numerosi anche i disagi a Chieri, dove sono state interrotte per allagamenti strada Fortemaggiore, strada Fontaneto, strada Buttigliera e il sottopasso di strada Pirandello. Le abbondanti piogge hanno messo a dura prova anche il manto stradale: diverse buche si sono aperte sull’asfalto, tra cui una molto profonda in viale Cappuccini che ha richiesto un intervento urgente. Nel frattempo, anche la capitale ha dovuto fare i conti con allagamenti e disagi, che hanno richiesto numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco in varie zone della città.

Situazione allarmante anche a Castellamonte, nel Canavese, dove questa mattina il Comune ha disposto l’evacuazione precauzionale di cinque famiglie. “Tra smottamenti e frane abbiamo una sessantina di punti critici”, ha spiegato il sindaco Pasquale Mazza. Due famiglie sono state allontanate da strada Castelnuovo Nigra, altre tre dalla frazione Preparetto. Una frana particolarmente estesa, con un fronte di circa 400 metri, si è verificata nella zona di Crosa. A peggiorare ulteriormente la situazione, ieri sera a Spineto è crollato un edificio rurale utilizzato come ricovero per mezzi agricoli: fortunatamente non si registrano feriti.

Maltempo, allerta rossa in Piemonte: i fiumi superano il livello di guardiahttps://t.co/ZbwpEMrOfu pic.twitter.com/7Ze3OZFGmk — L'Espresso (@espressonline) April 17, 2025

Primi danni per il maltempo in Piemonte. A Mongrando, in provincia di Biella, è crollato il ponte Gilino. La struttura ha ceduto e si è spezzata in due a causa dell’innalzamento del corso d’acqua sottostante, ingrossato dalle piogge incessanti. pic.twitter.com/JoLecYPYZe — Local Team (@localteamit) April 17, 2025

Il quadro complessivo disegna uno scenario complesso, con una rete di emergenze che coinvolge numerosi Comuni e richiede un coordinamento continuo tra autorità locali, Protezione Civile e forze dell’ordine. Le previsioni meteo per le prossime ore non escludono ulteriori precipitazioni e, nonostante alcuni segnali di miglioramento, resta alta l’attenzione in tutto il Nord Italia. La popolazione è invitata a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a evitare spostamenti non necessari nelle zone a rischio.