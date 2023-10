Il maltempo colpisce l’Italia, le previsioni che non promettevano niente di buono si stanno realizzando. E per le prossime ore potrebbe non esserci tregua. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it: “comunica che nella giornata odierna una prima forte perturbazione di origine atlantica investirà in pieno le nostre regioni centro settentrionali. Proprio a causa della rapidità con cui avverrà l’irruzione e della tanta energia in gioco nonché dei forti contrasti tra masse d’aria completamente diverse”.

>“Non ti dovevi permettere!”. Mariotto choc, Mara Venier lo disintegra davanti a tutta l’Italia: “Assurdo quello che ha fatto”

“Potrebbero venirsi a creare le condizioni ideali per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche in grado di scatenare forti colpi di vento e locali nubifragi. Massima attenzione in particolare sulla Liguria, al Nord Est e sui settori tirrenici (Toscana e Lazio) dove non escludiamo il rischio di allagamenti”. Al momento la regione più colpita è l’Emilia – Romagna.





Maltempo, emergenza in Emilia – Romagna: disperso un uomo

È allerta rossa in 14 Comuni della provincia di Parma per la giornata di oggi, lunedì 30 ottobre con disagi ch già stanno mettendo a dura prova l’area. Un ponte sul Taro, a Ozzanello nel comune di Terenzo (Parma) è parzialmente crollato a causa della piena del fiume. Sul posto, per le verifiche, i tecnici della viabilità della Provincia di Parma.

Frane e smottamenti si registrando a Corniglio dove il torrente Parma ha superato la soglia due di allerta mentre lungo la strada provinciale 116 una frana ha invaso la strada. E ancora, allagamenti e fiumi vicino all’esondazione: purtroppo a Parma si cerca anche un uomo del quale si sono perse le tracce nella serata di ieri. A quanto si apprende sarebbe caduto dal Ponte Nord della città.

Scrive il Resto del Carlino come: “Misteriose le cause della caduta: al momento non è chiaro se l’uomo precipitato per un incidente o si sia gettato volontariamente. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver notato qualcuno in difficoltà all’altezza del ponte Nord, che poi sarebbe stato trascinato via dalla corrente”. Al lavoro i sommozzatori dei vigili del fuoco.