Maltempo in Calabria, danni ingenti. Non si placa l’ondata di eventi estremi che sta interessando l’Italia da diversi giorni. Pochi giorni fa un’alluvione ha colpito le Marche provocando 11 morti e 2 dispersi che ancora non sono stati trovati. Cinquanta i feriti e centinaia gli sfollati, è stato deliberato lo stato di emergenza. Le zone più colpite sono state il Senigalliese, in provincia di Ancona, e l’Alto Pesarese, al confine con l’Umbria.

Dopo le Marche ora è la Calabria ad essere interessata dal maltempo. Già da ieri, sabato 17 settembre, è stata dichiarata l’allerta gialla e arancione, soprattutto nell’area centro-settentrionale. Nelle ultime ore si registrano intensi temporali e forte vento che hanno provocato allagamenti, alberi abbattuti proprio nella regione meridionale. Colpita in modo particolare la fascia tirrenica tra il basso cosentino e il catanzarese.





Tornado colpisce la costa tra Calabria e Basilicata

Nelle prime ore del pomeriggio di ieri, sabato 17 settembre, un tornado ha provocato il panico a Tortora Marina e Praia a Mare. Il fenomeno ha interessato la costa nord-occidentale della Calabria, nella provincia di Cosenza e al confine con la Basilicata. Il tornado ha colpito il lido provocando ingenti danni e distruggendo completamente uno stabilimento balneare. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

A Lamezia Terme un albero si è abbattuto sulla sede stradale. Il nubifragio, accompagnato da forti raffiche di vento, ha provocato disagi alla circolazione stradale. Si sono verificati diversi allagamenti. Nella cittadina sono in azione due squadre, una del distaccamento locale dei vigili del fuoco e l’altra della sede centrale di Catanzaro. Sono oltre una decina le richieste di intervento. In via Miceli il forte vento ha sradicato alcuni pannelli fotovoltaici dal tetto di uno stabile.

Paura anche presso il Polo tecnologico industriale dove si è verificata una situazione analoga. In via della Vittoria, invece, un albero si è abbattuto sulla sede stradale. Per fortuna anche in questo caso non ci sono stati feriti.

