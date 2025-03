Maltempo, bomba d’acqua sulla città: centinaia le chiamate ai soccorritori

Da questa mattina, sabato 22 marzo, Roma è stata investita da un forte temporale che sta interessando anche altre zone del Lazio. Il maltempo continuerà a colpire la capitale per gran parte della giornata, portando pioggia abbondante e venti molto intensi. Si prevedono circa 5mm di pioggia e una notevole diminuzione delle temperature, con la massima che raggiungerà i 18°C e la minima che scenderà fino a 11°C.

I vigili del fuoco, la protezione civile e le forze dell’ordine sono stati tempestati da centinaia di chiamate già dalla prima mattinata, molte delle quali segnalano alberi e rami caduti e strade allagate in diverse zone della città. La protezione civile ha confermato l’attivazione di tutte le strutture locali per gestire le emergenze legate al maltempo.





Maltempo, bomba d’acqua a Roma

Al mattino, i cieli si presentano molto nuvolosi con piogge leggere, ma nel corso della giornata si prevede un progressivo miglioramento del tempo, con un parziale diradamento delle nubi e una diminuzione dei fenomeni. Si prevede che la pioggia totale si attesti sui 5 millimetri. Le temperature massime saranno intorno ai 18°C, mentre le minime scenderanno a 11°C.

Durata del maltempo – La circolazione depressionaria che sta portando il maltempo sulla capitale dovrebbe allontanarsi nel corso della giornata, con un miglioramento delle condizioni atmosferiche, anche se non mancheranno le nuvole. Sui litorali settentrionali sono attese piogge e temporali, che potranno persistere fino a sera, mentre su quelli meridionali e sull’Appennino si prevedono cieli coperti al mattino con piogge e rovesci temporaleschi.

Previsioni per domenica 23 marzo – Per domani, domenica 23 marzo, le previsioni a Roma e nel Lazio indicano un parziale miglioramento. Non sono attese precipitazioni, ma il cielo resterà coperto da nuvole. Le temperature saranno comprese tra i 9°C di minima e i 19°C di massima, con venti da deboli a moderati.