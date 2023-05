Un uomo di 45 anni è morto questo pomeriggio a Contrada, in provincia di Avellino, in una giornata caratterizzata dal maltempo. Sono in corso accertamenti sulle cause del decesso. L’uomo, secondo quanto si apprende, era alle prese con la sua auto, parcheggiata in pendenza, mentre sul comune avellinese si abbatteva un forte e improvviso temporale che ha causato allagamenti anche nella zona in cui si trovava il 45enne.

>“Non può andare in onda così”. Lilli Gruber, Striscia la Notizia la incastra e tira fuori cose pesanti

Secondo una prima ipotesi, l’uomo sarebbe stato travolto dall’auto a sua volta trascinata dal fiume d’acqua che ha investito la strada. Il corpo senza vita è stato trovato a diversi metri di distanza. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per far luce su quanto accaduto. I primi cittadini dei comuni interessati dall’improvvisa bomba di acqua invitano i cittadini ad uscire di casa solo se necessario e non frequentare i piani bassi delle abitazioni.





Avellino, bomba d’acqua improvvisa: morto un uomo di 45 anni

Tra ieri e oggi un violento nubifragio si è abbattuto nel bresciano, con punte di pioggia fino a 145 mm registrati in 24 ore nella sola zona di Caino. Diversi i comuni colpiti: Brescia, Caino, Castel Mella, Capriano del Colle, Pontevico, Rezzato, Palazzolo e Nave. La conta dei danni è in corso ma nel frattempo diverse aree sono state messe in sicurezza. Il torrente Garza e il fiume Mella ora sono sotto controllo ma resta attivo il monitoraggio sui corsi d’acqua principali da parte di Regione Lombardia.

Dal weekend il meteo dovrebbe migliorare: lo spostamento del nucleo instabile verso la Penisola Iberica permetterà la rimonta dell’anticiclone Zèfiro con condizioni più soleggiate ovunque. Non mancheranno temporali nella giornata di venerdì dal Triveneto verso la Lombardia in serata, acquazzoni di calore nel pomeriggio sui rilievi del Centro e a carattere diffuso al Sud.

Sabato il tempo sarà ancora un po’ instabile al Nord, ma in un contesto in prevalenza soleggiato, poco nuvoloso anche al Centro-Sud con qualche temporale nel pomeriggio specie a ridosso dei rilievi. L’ultima domenica di maggio chiuderà un mese molto difficile, tempestoso, alluvionale e lo farà con il sole: ciò nonostante non mancheranno altri temporali pomeridiani, e questi acquazzoni dal sapore estivo continueranno almeno per altri 10 giorni.



Caffeina by Adnkronos



(www.adnkronos.it)