Venti forti, piogge e allagamenti: allarme in tutta la città. Vigili del fuoco al lavoro da ore

Il Maltempo si sposta verso sud. Violente piogge, venti forti e allagamenti hanno interessato in queste ore la Puglia. Dalla prima mattinata la polizia locale di Bari è impegnata a monitorare la situazione degli allagamenti in città dovuti alla pioggia che ormai da diverse ore si sta abbattendo sulle strade di tutta la provincia. In questo senso, poco prima delle 11, gli agenti del comandante Michele Palumbo hanno chiuso in entrambi i sensi di marcia il sottopasso di via La Rotella, nella zona industriale di Bari.



Poco prima delle 13, poi, è stata chiusa al traffico per allagamenti anche strada rurale del Torrente, al quartiere San Paolo. Sempre al San Paolo, in una palazzina in via Gennaro Maria Monti, l’acqua ha invaso gli scantinati causando un corto circuito e l’interruzione del servizio di energia elettrica. Sul posto, anche i Vigili del Fuoco. Il Maltempo potrebbe non mollare la Puglia. La Regione ha diramato infatti ieri l’allarme arancione.



Previste precipitazioni moderate, anche per il pomeriggio e la serata di oggi, e le prime ore di domani. Buona parte delle regioni italiane sono interessate da un vortice ciclonico che in queste ore sta portando maltempo verso le regioni meridionali. La sua azione durerà fino a domenica 10 ottobre. È quanto spiega il sito www.iLMeteo.it.







Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it informa che le condizioni meteo sia sabato e sia domenica rimarranno molto instabili e spesso perturbate al Sud e sulle regioni adriatiche centrali (soprattutto su Abruzzo e Molise). Le precipitazioni localmente potranno assumere carattere di forte temporale o in alcuni casi anche di nubifragio.

La posizione del ciclone inoltre sta attivando forti venti che soffiano dai quadranti nordorientali e che sono in parte responsabili di un generale calo delle temperature e del maltempo. Sul resto delle regioni invece si fa sempre più presente l’alta pressione delle Azzorre che garantirà un tempo stabile e spesso soleggiato. La protezione dell’alta pressione raggiungerà anche il Sud nel corso della prossima settimana, ma non durerà molto.