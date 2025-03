Il primo weekend di primavera sarà segnato dal maltempo con piogge intense, venti forti e allerte meteo in diverse regioni italiane. La Protezione Civile ha diramato allerte in varie zone del Paese, spingendo le amministrazioni locali ad adottare provvedimenti, anche in considerazione dei problemi causati dal maltempo nei giorni scorsi.

Previsioni meteo

Le prime piogge hanno colpito Liguria e Piemonte già da venerdì sera, ma secondo le previsioni il peggioramento maggiore è atteso tra oggi e domenica. Sono previsti nubifragi su Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, con lo scirocco che renderà i mari agitati. Domenica ancora piogge diffuse, in particolare al Centro-Nord, con neve sulle Alpi oltre i 1500/1600 metri.

Maltempo, allerta meteo e incubo alluvioni. Scuole e aziende chiuse: ecco dove

Il vento soffierà con intensità, specialmente sui settori costieri e appenninici. “Attenzione ai venti di burrasca, specie lungo le coste tirreniche e sulle zone montuose dell’Appennino settentrionale e centrale”, avverte la Protezione Civile.

La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per rischio idrogeologico in Toscana centro-settentrionale fino alla fine della giornata di sabato. Nelle zone vicine ai fiumi Bisenzio e Ombrone Pistoiese, l’allerta sarà gialla. Massima attenzione su Valdarno inferiore, Mugello, Val di Sieve, Romagna toscana e Appennino settentrionale. Firenze sarà in codice arancione, mentre l’Arno-Valdarno Superiore in codice giallo.

In Emilia Romagna allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico su Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì e Rimini. Possibili innalzamenti dei corsi d’acqua e frane. “Le precipitazioni potranno risultare abbondanti e persistenti, con il rischio di allagamenti e smottamenti nelle aree più esposte”, segnala la Protezione Civile.

In Sicilia, la Protezione Civile segnala venti forti da burrasca sui settori occidentali e settentrionali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. “Massima prudenza per chi si trova nelle zone costiere, il mare potrebbe risultare molto agitato con onde alte”, sottolineano gli esperti.



A seguito dell’allerta e dei problemi registrati nei giorni scorsi, diversi Comuni hanno disposto la chiusura delle scuole. Livorno ha sospeso le attività didattiche, così come Empoli, Montelupo, Capraia, Limite, Fucecchio, Cerreto Guidi, Vinci, Castelfiorentino, Certaldo, Montaione, Montespertoli, Gambassi Terme e Seravezza. Ad Aulla (Massa Carrara) scuole e fiere chiuse, mentre in altre zone della Toscana sono sospesi trasporti pubblici e chiusi impianti sportivi. Si raccomanda prudenza negli spostamenti e attenzione ai corsi d’acqua nelle aree più a rischio.